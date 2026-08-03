Визначився потенційний суперник київського Динамо у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій

У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги конференцій за вихід до групового етапу, за підсумками якого київське Динамо дізналося свого суперника на цій стадії у разі перемоги над азербайджанським Карабахом у третьому раунді.

Й цим суперником стане переможець протистояння між нідерландським Твенте та словацьким ДАК-1904. Першу зустріч ці команди проведуть між собою 6 серпня, стартовий свисток пролунає о 21:00. Матч-відповідь пройде 13 серпня о 19:00.

Зауважимо, що Твенте є одноразовим чемпіоном Нідерландів (2009/10), триразовим володарем Кубку Нідерландів (2010/11, 2000/01, 1976/77) та дворазовим тріумфатором Суперкубку Нідерландів (2011/12 , 2010/11). За підсумками сезону-25/26 команда завершила внутрішній чемпіонат на четвертій позиції у турнірній таблиці.

Водночас ДАК-1904 у своїй історії лише раз виграв Кубок Словаччини (1986/87), став чемпіоном другого за силою дивізіону в кампанії 2012/13 та тріумфував у вже неіснуючому турнірі Кубок Інтертото (1991/92). Попередній сезон колектив з міста Дунайська Стреда закінчив на другій сходинці в словацькій першості.

Зазначимо, що напередодні столичний клуб поступився ПАОКу на виїзді з рахунком 0:2 і вилетів з Ліги Європи. Кияни продовжать єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги конференцій.

Там їхнім суперником стане Карабах. Очні протистояння між командами відбудуться 6 (20:00 за київським часом) і 13 серпня (19:00).