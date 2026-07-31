Зоря в більшості перемогла Колос у стартовому матчі нового сезону УПЛ

Колос в меншості програв Зорі у стартовому матчі першого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 0:2.

Гра розпочалася досить рівно з боку обох команд. Один із перших небезпечних моментів отримав луганський колектив, але в підсумку в Кушніренка вийшло лише перевірити на міцність стійку воріт Івана Пахолюка.

Утім, доля поєдинку вирішилася насправді вже на 8-й хвилині. Бурда, намагаючись стримати Нестеренка, скоїв фол останньої надії. Арбітр матчу Блавацький показав червону картку захиснику. Колос залишився в меншості.

Вже після чого "мужики", відчувши кількісну перевагу над суперником, почали штурмувати штрафний майданчик ковалівців що, утім, привело команду Віктора Скрипника до першого голу лише в середині другого тайму.

Пилип Будківський, влучно пробивши у дотик, відкрив рахунок у цій зустрічі. А вже потім Задорожний забив красивий м'яч з-за меж штрафного майданчика.

Українська Прем'єр-ліга

1-й тур, 31 липня

Зоря – Колос 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Будківський, 2:0 – 82 Задорожний

Попередження: Кушніренко 63, Дришлюк 90+1, Башич 90+3 – Костишин 76 (за межами поля)

Вилучення: Бурда 8 (Колос)

Зоря: Рибак, Пердута (Башич, 87), Джордан, Яцик, Кравець (Жунінью, 87), Кушніренко (Дришлюк, 71), Мачелюк (Єлавич, 46), Попара, Будківський, Нестеренко, Слесар (Задорожний, 71).

Колос: Пахолюк, Понедєльнік, Хрипчук, Бурда, Цуріков, Демченко, Кане (Касалла, 57), Гагнідзе (Тахірі, 75), Денисенко (Гончаренко, 12), Салабай (Гусол, 75), Климчук (Ндукве, 57).

Нагадаємо, що напередодні до Колоса приєднався 21-річний правий захисник Олександр Савчук.