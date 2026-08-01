Харків з голом Гаджиєва дотиснув Верес у 1 турі УПЛ

У суботу, 1 серпня, Харків у номінально домашньому матчі на стадіоні "Лівий Берег" мінімально переграв рівненський Верес у першому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов за повної переваги харківської команди. Господарі завдали 15 ударів по воротах суперника, п'ять із яких припали у площину, тоді як Верес відповів лише однією спробою. Головним героєм першої половини зустрічі став голкіпер гостей Богдан Горох, який кількома ефектними сейвами врятував свою команду після небезпечних ударів Івана Калюжного та Іллі Крупського.

Після перерви картина гри майже не змінилася. Харків продовжував володіти ініціативою та створювати моменти, тоді як Верес зробив ставку на оборону й швидкі контратаки.

Постійний тиск господарів приніс їм результат на 90-й хвилині гри. Після прострілу Крупського з флангу м'яч дістався Раміку Гаджиєву, 20-річний нападник точним ударом у дальній кут вирвав перемогу для своєї команди.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 1 серпня

Харків – Верес (Рівне) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Гаджиєв

Харків: Єрмаков, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Смоляков 78), Калюжний (к), Кастільо (Ітодо 59), Профіні (Забергджа 59), Яцик, Рашиця (Гаджиєв 78), Парако

Верес: Горох, Стамуліс, Харатін (к), Вовченко, Сміян, Шарай (Протасевич 86), Баран (Нійо 67), Чечер, Гонсалвеш (Баїя 71), Фабрсіо, Блер (Уоллі 67)

Попередження: Крупський 77 – Баран 33, Сміян 56

Огляд матчу

Нагадаємо, чемпіонат стартував напередодні у Києві, де Колос в меншості програв Зорі. Також Карпати на виїзді переграли Кривбас.