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Динамо призначило нового керівника клубної академії

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 13:43
Динамо призначило нового керівника клубної академії
Микола Роздобудько
ФК Динамо Київ

Микола Роздобудько призначений на посаду керівника академії київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

На цій посаді він замінив Олександра Іщенка, який очолював академію Динамо з 2011 року. Зміна керівника академії анонсувалася ще в травні. Іщенко залишиться працювати в структурі Динамо.

Сам Роздобудько працює в академії Динамо з 2024 року. В якості гравця він виступав за Металург Запоріжжя, вінницьку Ниву, житомирський Хімік (нині – Полісся) та ряд аматорських клубів.

Після завершення кар'єри гравця тренував дитячі команди Металурга (Запоріжжя), молодіжку білоруського Динамо (Могильов) та дорослу команду Динамо (Хмельницький). Також очолював академію одеського Чорноморця, працював технічним директором Федерації футболу Казахстану, а з 2023 року викликає в Центрі ліцензування УАФ.

Динамо Київ

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