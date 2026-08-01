Карпати розтрощили Кривбас у 1 турі УПЛ
У суботу, 1 серпня, відбувся другий матч сезону-2026/27 Української Прем'єр-ліги, у якому Карпати на виїзді здолали Кривбас.
Зустріч завершилась з рахунком 4:1.
Львів'яни активно розпочали поєдинок, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Однак першими рахунок відкрили господарі: на 20-й хвилині Ян Юрчец упевнено реалізував пенальті.
Наприкінці першого тайму у штрафному майданчику Кривбаса сфолили на Яні Костенку. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який на 45+3-й хвилині бездоганно виконав Амбросій Чачуа.
У другому таймі "зелено-білих" вивів уперед Владислав Бабогло, який підхопив м'яч після подачі з кутового та потужним ударом переграв Кемкіна.
На 65-й хвилині Назарій Русин вивів Яна Костенка віч-на-віч із голкіпером, і півзахисник упевнено скористався своїм шансом, збільшивши перевагу "левів".
Згодом Костенко міг оформити дубль. Півзахисник ефектно обіграв захисника Кривбаса, увірвався до штрафного майданчика та елегантним ударом перекинув голкіпера, але м'яч влучив у поперечину. Першим на добиванні опинився Роман Вантух, який довів рахунок до розгромного.
На 73-й хвилині у Кривому Розі було оголошено повітряну тривогу, через що матч було перервано. Після вимушеної перерви Карпати змогли втримати перевагу та розпочали сезон з перемоги.
Чемпіонат України – УПЛ
1 тур, 1 серпня
Кривбас (Кривий Ріг) – Карпати (Львів) 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 – 20 Юрчес (пен), 1:1 – 45+2 Чачуа, 1:2 – 57 Бабогло, 1:3 – 65 Костенко, 1:4 – 72 Вантух
Нагадаємо, перший тур стартував напередодні у Києві, де Колос в меншості програв Зорі.