Карпати розтрощили Кривбас у 1 турі УПЛ

У суботу, 1 серпня, відбувся другий матч сезону-2026/27 Української Прем'єр-ліги, у якому Карпати на виїзді здолали Кривбас.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1.

Львів'яни активно розпочали поєдинок, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Однак першими рахунок відкрили господарі: на 20-й хвилині Ян Юрчец упевнено реалізував пенальті.

Наприкінці першого тайму у штрафному майданчику Кривбаса сфолили на Яні Костенку. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який на 45+3-й хвилині бездоганно виконав Амбросій Чачуа.

У другому таймі "зелено-білих" вивів уперед Владислав Бабогло, який підхопив м'яч після подачі з кутового та потужним ударом переграв Кемкіна.

На 65-й хвилині Назарій Русин вивів Яна Костенка віч-на-віч із голкіпером, і півзахисник упевнено скористався своїм шансом, збільшивши перевагу "левів".

Згодом Костенко міг оформити дубль. Півзахисник ефектно обіграв захисника Кривбаса, увірвався до штрафного майданчика та елегантним ударом перекинув голкіпера, але м'яч влучив у поперечину. Першим на добиванні опинився Роман Вантух, який довів рахунок до розгромного.

На 73-й хвилині у Кривому Розі було оголошено повітряну тривогу, через що матч було перервано. Після вимушеної перерви Карпати змогли втримати перевагу та розпочали сезон з перемоги.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 1 серпня

Кривбас (Кривий Ріг) – Карпати (Львів) 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Юрчес (пен), 1:1 – 45+2 Чачуа, 1:2 – 57 Бабогло, 1:3 – 65 Костенко, 1:4 – 72 Вантух

Нагадаємо, перший тур стартував напередодні у Києві, де Колос в меншості програв Зорі.