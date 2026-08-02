Дубль Хоакінете приніс Епіцентру історичну перемогу над Оболонню в 1 турі УПЛ

У неділю, 2 серпня, Епіцентр у домашньому матчі переграв Оболонь у першому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Гра розпочалася досить в'язко для обох команд. За перший тайм ніхто з гравців так і не зумів відкрити рахунок, лишивши всю інтригу поєдинку на другий тайм.

Долю поєдинку змінив фол з боку хавбека "пивоварів" Кулаковського проти центрфорварда Вадима Сидуна. Коли півзахисник намагався вибити м'яч зі свого штрафного майданчика, Сидун підчитував початок цієї передачі та спробував відібрати з-під ніг супротивника шкіряного.

Йому це не вдалося, але Кулаковський, намагаючись залишити м'яч, сфолив на нападнику. Арбітр матчу Ігор Когут, не довго вагаючись, призначив пенальті у ворота команди Олександра Антоненка.

З 11-метрової позначки пішов пробивати Хоакінете Сіфуентес, який в підсумку успішно прошив лівий кут воріт Федорівського. Це перший гол в історії УПЛ, який був забитий у Кам'янці-Подільському.

Підопічні Сергія Нагорняка, впіймавши кураж, почали домінувати на полі, й вже через 10 хвилин розіграли комбінацію в штрафному майданчику суперника, що призвело до гола.

А вже на 78-й хвилині Сіфуентес добив суперника, оформивши дубль. Оборонець Оболоні припустився помилки у власному карному майданчику, відбивши м'яч рукою. Іспанський легіонер знову пішов пробивати пенальті, й знову зробив це вдало.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

1-й тур, 2 серпня

Епіцентр – Оболонь 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Хоакінете (пенальті), 2:0 – 67 Миронюк, 3:0 – 78 Хоакінете (пенальті)

Попередження: Суханов 42 (Оболонь)

Епіцентр: Федотов, Коч, Репай (Горін, 83), Себеріо (Нене, 76), Климець, Тавареш, Миронюк, Лучкевич (Кирюханцев, 39), Хоакінете (Козак, 83), Сидун (Євпак, 76), Рохас.

Оболонь: Федорівський, Капінус, Єрмаков, Прокопенко, Шевченко, Кулаковський (Мороз, 61), Волохатий (Теслюк, 69), Полегенько, Мішньов (Чех, 84), Суханов (Морозко, 46), Устименко (Лях, 61).

Зазначимо, що ця перемога стала історичною для Епіцентра. Команда вперше обіграла Оболонь в офіційному матчі. У двох попередніх зустрічах між суперниками в Першій лізі кияни святкували перемогу, а ще один поєдинок завершився внічию.

Нагадаємо, що раніше Полісся стартувало в новому сезоні УПЛ з вольової перемоги над Чорноморцем.