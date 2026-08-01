Одним словом – катастрофа: Маркевич оцінив виступ Динамо в матчі Ліги Європи проти ПАОКа

Український тренер Мирон Маркевич висловився про виліт київського Динамо з Ліги Європи після другого кваліфікаційного раунду.

Його слова передає META.

"Біло-сині" програли перший поєдинок ПАОКу (2:3), після чого поступились грекам і в матчі-відповіді (0:2). Фахівець залишився дуже розчарований виступом киян, оцінюючи другу гру:

"І ПАОК, і "Динамо" – середні команди, вони так і грали. Пропущений гол наприкінці першого тайму – це незрозуміло. Як можна так втрачати концентрацію, зупинятися в найвідповідніший момент? Давати супернику просто пройти й пробити – це неприпустимо. І другий гол? Уся оборона розступається. Я цього не розумію. Важко коментувати такий футбол у виконанні однієї з найкращих команд нашої країни. Рівень майстерності нинішніх футболістів, скажемо прямо, посередній. Плюс, як показують матчі, обмежені фізичні можливості. Одним словом – катастрофа".

Динамо після цього протистояння вилетіло в Лігу конференцій, де у відборі зіграє з Карабахом. Експерт оцінив шанси підопічних Ігоря Костюка пройти азербайджанський колектив.

"Цього суперника можна та потрібно проходити. Проте з такою грою в цьому протистоянні можуть бути проблеми. Потрібно налаштовуватись, а час покаже. Поки що один розпач", – заявив Маркевич.

Зазначимо, що Динамо та Карабах визначатимуть сильнішого 6 і 13 серпня. Для потрапляння в основний етап турніру переможцю протистояння потрібно буде пройти ще одного суперника.