ЛНЗ в серії пенальті програв Генту та вилетів з Ліги конференцій

У четвер, 30 липня, відбувся матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з футболу, у якому ЛНЗ на виїзді поступився Генту.

В основний час зустріч, як і у першому протистоянні, завершилася без голів.

Гент переважав колектив Віталія Пономарьова у володінні м'ячем, однак черкасці непогано діяли у відборі та контратаках, показавши конкурентний футбол.

Зокрема, найкращий момент відкрити рахунок був у Коді Девіда, але його удар намертво забрав голкіпер, також непогано поруч з 9-кою воріт пробивав Якубу.

Гент також мав нагоди вийти вперед: був один постріл головою у площину, який нівелював Паламарчук, а далі неточні спроби з середніх та дальніх дистанцій, які дивідендів до перерви бельгійцям також не принесли.

Малюнок гри у другій 45-хвилинці, принаймні на її початку, особливо не змінився. Команди обмінювалися моментами, але цього разу їх було значно менше, адже ніхто не хотів ризикувати.

Після 70-ї хвилини господарі поля почали більше тиснути на ворота черкаського клубу, але нічийний результат у підсумку протримався до завершення основного часу, тож гра перейшла у додаткові тайми по 15 хвилин.

У першому додатковому Гент мав дуже класний момент вийти вперед, на щастя, Араужо з вбивчої позиції пробив у спину Пасічу, а далі м'яч пройшов поруч зі стійкою.

У другій 15-хвилинці Гент влаштував справжню навалу на ворота черкаського клубу, однак Паламарчук та компанія витримали натиск та перевели гру до серії 11-метрових, де доля, на жаль, посміхнулася Генту.

Ключовою стала спроба Твердохліба, удар якого парирував Руф, а згодом Кузик пробив у поперечку, а от суперник всі свої нагоди використав та пройшов у 3-й раунд відбору Ліги конференцій.

Ліга Конференцій-2026/27

2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді, 30 липня

Гент (Бельгія) – ЛНЗ Черкаси (Україна) 0:0 (4:2 по пенальті)

Як відомо, свій матч-відповідь у кваліфікації, але Ліги Європи, 30 липня зіграло Динамо Київ, яке вдруге програло ПАОКу.