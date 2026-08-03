Шахтар з хеттриком Еліаса розгромив Кудрівку у 1 турі УПЛ

У понеділок, 3 серпня, донецький Шахтар на "Арені Львів" переграв Кудрівку у 1 турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 5:1.

Шахтар з перших хвилини домінував у грі, раз по раз створюючи небезпеку біля воріт суперника. У підсумку "гірники" змогли вийти вперед на 33-й хвилині – Педріньйо тонким навісом знайшов Аліссона, який випередив голкіпера та головою відправив м'яч у сітку.

Втім, перед самою перервою Кудрівка зрівняла рахунок після кутового. Думанюк опинився сам в центрі воротарського майданчика та головою вразив ворота – 1:1.

У другому таймі Шахтар дотиснув Кудрівку, забивши ще чотири м'ячі. На 55-й хвилині Еліас після точної подачі Аліссона головою знову вивів "гірників" уперед. На 72-й хвилині бразильський форвард оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після проходу Невертона та сейву Яшкова.

Четвертий м'яч Шахтаря на 88-й хвилині забив Лука Мейрелліш, який відзначився майже одразу після виходу на заміну, замкнувши передачу після розіграшу кутового. Уже в компенсований час Еліас оформив хет-трик, встановивши остаточний рахунок матчу – 5:1.

Зазначимо, що за донецький клуб дебютував правий захисник Олександр Караваєв, який з'явився на полі з лави запасних на 84-й хвилині.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 3 серпня

Шахтар (Донецьк) – Кудрівка 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 32 Аллісон, 1:1 – 42 Думанюк, 2:1 – 55 Еліас, 3:1 – 72 Еліас, 4:1 – 80 Мейрелліш, 5:1 – 90+2 Еліас

Раніше чернівецька Буковина провела свій перший матч в УПЛ після повернення в елітний дивізіон, зігравши внічию з ЛНЗ.