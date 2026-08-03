Буковина відібрала очки у ЛНЗ у першому турі УПЛ

У понеділок, 3 липня, Буковина провела свій перший матч в УПЛ після повернення в елітний дивізіон. Команда Сергій Шищенка у Чернівцях приймала віцечемпіона України минулого сезону, черкаський ЛНЗ. Команда Віталія Пономарьова минулого четверка припинила боротьбу в Лізі конференцій, вилетівши у другому раунді кваліфікації від бельгійського Гента в серії післяматчевих пенальті.

ЛНЗ був беззаперечним фаворитом матчу, і володів помітною ігровою перевагою протягом поєдинку. Проте втілити її у забиті голи команді Віталія Пономарьова так і не вдалося – матч завершився нульовою нічиєю. Для Буковини цей матч став ювілейним, 20-м сухим домашнім поєдинком за історію виступів команди в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 3 серпня

Буковина – ЛНЗ – 0:0 (0:0)

Буковина: Пеньков, Стасюк, Безуглий, Карась, Бусько (83 Бабак), Вітенчук, Клепач (57 Груша), Задерака, Ільїн, Підлепенець, Кожушко (57 Войтиховський)

ЛНЗ: Паламарчук, Кузик, Драмбаєв (57 Микитишин), Муравський Горін, Пасіч, Таллес (65 Пастух, Рябов, Адам (65 Твердохліб), Цара (77 Беннетт), Адедоїн (46 Ассінор)

Попередження: 50 Цара, 70 Кузик, 74 Муравський

Напередодні Епіцентр розгромив Оболонь з рахунком 3:0. Ігровий день в УПЛ завершиться матчем між Шахтарем і Кудрівкою, початок – о 18:00 за київським часом.