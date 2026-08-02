Полісся стартувало в новому сезоні УПЛ з вольової перемоги над Чорноморцем

Житомирське Полісся розпочало чемпіонат УПЛ сезону-2026/27 з виїзної перемоги над одеським Чорноморецем, який повернувся в елітний дивізіон після річної перерви.

Господарі відкрили рахунок у матчі – на 13-й хвилині відзначився 21-річний грузинський півзахисник Гіоргі Робакідзе. Втім, втримати перевагу бодай до перерви Чорноморцеві не вдалося – через 19 хвилин рахунок зрівняв Владислав Велетень.

Одразу після перерви головний тренер Полісся Руслан Ротань провів першу заміну в матчі, випустивши Ігоря Краснопіра замість Ліндона Емерллаху. І вже через п'ять хвилин заміна спрацювала: на 51 хвилині Краснопір вивів Полісся вперед. Рахунок 2:1 на користь Полісся зберігся до фінального свистка – команда Руслана Ротаня після вильоту з Ліги конференцій розпочала чемпіонат з перемоги.

Чемпіонат України – УПЛ1 тур, 2 серпня

Чорноморець – Полісся – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 13 Робакідзе, 1:1 – 32 Велетень, 1:2 – 51 Краснопір

Чорноморець: Аніагбосо, Когут, Фарина, Джарджу, Клименко, Курко (83 Кльоц), Алефіренко (90+1 Корнійчук), Авагімян (69 Попов), Робакідзе, Фарасеєнко, (83 Хома) Герич

Полісся: Бущан, Крушинський, Краснічі, Чоботенко, Михайленко, Томандзото (84 Бабенко), Велетень (67 Брагару), Емерллаху (46 Краснопір), Андрієвський, Леандру Андраде (57 Назаренко), Гайдучик (67 Федор)

Попередження: 87 Федор, 90 Джарджу

Напередодні Харків мінімально обіграв Верес. У неділю, 2 серпня, відбудеться ще один матч в рамках першого туру УПЛ сезону-2026/27: Епіцентр прийме Верес. Цей поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом.