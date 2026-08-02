Супряга в списку: Динамо оновило заявку на УПЛ

Київське Динамо оновило свою заявку на сезон-2026/27 Української Прем'єр-ліги, і серед нових гравців було зареєстровано центрального нападника Владислава Супрягу.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

Як зазначається, Супрягу включили до списку 1 серпня, після реєстрації низки гравців 31 липня. Як відомо, кияни стартують в елітному дивізіоні України з матчу другого туру проти Вереса, який відбудеться 9 серпня та розпочнеться о 18:00 на рівненському стадіоні "Авангард".

Заявка Динамо на УПЛ сезону-2026/27

Список А

Воротарі: Руслан Нещерет (№35), Ілля Ольховий (№43)

Руслан Нещерет (№35), Ілля Ольховий (№43) Захисники: Крістіан Біловар (№40), Костянтин Вівчаренко (№2), Владислав Дубінчак (№44), Томаш Кендзьора (№94), Навін Малиш (№23), Денис Попов (№4), Олексій Сич (№5), Олександр Тимчик (№18), Аліу Тіаре (№66)

Крістіан Біловар (№40), Костянтин Вівчаренко (№2), Владислав Дубінчак (№44), Томаш Кендзьора (№94), Навін Малиш (№23), Денис Попов (№4), Олексій Сич (№5), Олександр Тимчик (№18), Аліу Тіаре (№66) Півзахисники: Володимир Бражко (№6), Віталій Буяльський (№29), Назар Волошин (№9), Владислав Кабаєв (№22), Джастін Лонвейк (№21), Микола Михайленко (№91), Олександр Піхальонок (№8), Валентин Рубчинський (№15), Микола Шапаренко (№10), Андрій Ярмоленко (№7)

Володимир Бражко (№6), Віталій Буяльський (№29), Назар Волошин (№9), Владислав Кабаєв (№22), Джастін Лонвейк (№21), Микола Михайленко (№91), Олександр Піхальонок (№8), Валентин Рубчинський (№15), Микола Шапаренко (№10), Андрій Ярмоленко (№7) Нападники: Едуардо Герреро (№39), Владислав Супряга (№24)

Список Б

Воротарі: Борис Манько (№33), Максим Роєнко, Вячеслав Суркіс (№71)

Борис Манько (№33), Максим Роєнко, Вячеслав Суркіс (№71) Захисники: Костянтин Губенко, Олексій Гусєв (№20), Даніель Дехтяр, Денис Дикий (№90), Владислав Захарченко (№34), Назар Іваськів, Максим Коробов (№13), Дмитро Костенко, Тарас Михавко (№32), Данило Огороднік, Дмитро Панімаш, Олексій Рибак

Костянтин Губенко, Олексій Гусєв (№20), Даніель Дехтяр, Денис Дикий (№90), Владислав Захарченко (№34), Назар Іваськів, Максим Коробов (№13), Дмитро Костенко, Тарас Михавко (№32), Данило Огороднік, Дмитро Панімаш, Олексій Рибак Півзахисники: Іван Андрейко, Андріан Бекерський, Ярослав Буравцов, Данило Єрмак, Денис Жданов, Данило Іщенко, Павло Люсін (№14), Елайджа Шола Огундана (№16), Володимир Озимай, Кирило Осипенко (№19), Кирило Пашко, Богдан Редушко (№70), Мирослав Романюк, Усман Саване, Роман Саленко (№17), Арсеній Федоренко

Іван Андрейко, Андріан Бекерський, Ярослав Буравцов, Данило Єрмак, Денис Жданов, Данило Іщенко, Павло Люсін (№14), Елайджа Шола Огундана (№16), Володимир Озимай, Кирило Осипенко (№19), Кирило Пашко, Богдан Редушко (№70), Мирослав Романюк, Усман Саване, Роман Саленко (№17), Арсеній Федоренко Нападники: Владислав Герич (№87), Володимир Квіквінія, Віталій Лобко, П'єр Мунгенге (№99), Матвій Пономаренко (№11)

Зауважимо, що Супряга провів свій останній офіційний матч у футболці київського клубу ще в липні минулого року, коли вийшов на 45 хвилин проти мальтійського Хамрун Спартанс (3:0 – перемога команди Олександра Шовковського) в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів, до якої "біло-сині" зрештою не пройшли.

Минулий сезон Супряга провів у оренді в Епіцентрі, де відзначився 3 голами та 1 асистом у 23 матчах у всіх турнірах. Він не їздив з основною командою Динамо на передсезонні збори в Австрії та не потрапив у заявку команди Ігоря Костюка на матчі кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні Владислав розповів, чи шукатиме нову команду після повернення до столичного колективу.