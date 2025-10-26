Динамо реабілітувалося в матчі з Кривбасом, Полісся – претендент на чемпіонство. Підсумки 10 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга підготувала тур із категорії "класика". Обидва гранди виграли по 4:0, при цьому середня результативність матчів ледь-ледь переступила позначку у два голи за гру. Однак до цього сенсацій було так багато, що така класика вже дивує.

Чемпіон спробував зафіксувати головне.

24 жовтня

Олександрія – Епіцентр 0:1

Верес – Зоря 0:0

25 жовтня

Металіст 1925 – ЛНЗ 0:1

Карпати – Рух 0:0

Оболонь – Полісся 0:4

26 жовтня

Полтава – Колос 2:2

Шахтар – Кудрівка 4:0

Динамо – Кривбас 4:0

Динамо декласувало Кривбас

Матч туру показав насамперед що Кривбасу рано змагатися з грандами. Кемкін, який у видатному сейві не дає закінчити команді ван Леувена 0:4 до перерви – найсимволічніший хайлайт зустрічі.

Виявилося, що проблеми однієї з команд набагато важливіші в конкретний момент, ніж проблеми іншої. Так, Кривбас лідирував в УПЛ після дев'яти турів – але він навіть на той момент пропускав дуже багато. Чотири від Епіцентру, два від Колоса, два від Зорі – команда ван Леувена часто перевершувала ляпи біля своїх воріт на чужій половині поля, але довго це тривати не могло.

На полі Динамо це призвело до пари пропущених після стандартів. Пам'ятаєте, Попова називали українським Рамосом? Називали після найяскравішого, з переможним голом Шахтарю, дебюту в клубі – за жорсткість і вміння підключатися на стандарти.

Після цього у Дениса було багато травм, спадів, і, як бачимо, один центральний захисник встиг вирости і поїхати в Європу швидше за нього – але у вирішальний момент він повернувся і панував в обох штрафних. Попов замкнув навіс на вирішальний гол після кутового, а біля своїх воріт "гасив" будь-яку небезпеку від Мендоси і Ко.

ФК Динамо Київ

Караваєв класно грав і раніше, але він після штрафного забивав зовсім без опору. І тут уже доводиться повернутися до старої проблеми Кривбасу: як би не грав Вілівальд, він виходитиме в основі. У команди ван Леувена ледве-ледве набираються чотири українці для стартового складу: Кемкін, Твердохліб, Задерака – і хтось іще має скласти їм компанію.

У першому турі ван Леувен спробував 18-річного опорника Шевченка, вийшло погано – і відтоді грає Вілівальд, але проблем в обороні це не вирішує. Тільки безліч сейвів Кемкіна дозволило криворіжцям уникнути п'яти і більше пропущених.

При цьому проти Динамо не один Вілівальд "посмажив" – швидше критично, що ван Леувен навіть експериментувати з цією лінією не може. Загалом, гра першої та третьої команд ліги (згідно з позиціями до початку туру) розчарувала: Динамо просто переїхало суперника, використавши його найочевидніші проблеми.

Звісно, допомогло повернення Ярмоленка, який з туманних причин пропускав попередні матчі, але... Чесно, така перевага в класі дозволяє думати, що впоралися б і без нього. Динамо по-справжньому не перевірили, Кривбас не міг використати той факт, що з Андрієм Миколайовичем атаки команди повільніші.

ЛНЗ: воротар як плеймейкер

Завдяки перемозі над Металіст 1925 черкаський клуб навіть закінчив суботу лідером чемпіонату – і домігся цього за допомогою нетривіальної передачі. Паламарчук, який так недавно в принципі став основним у ЛНЗ, віддав гольову передачу на переможний гол!

Пономарьов після гри сказав:

"Грали другим номером, оскільки наші нападники можуть використовувати простір".

Так і вийшло: Паламарчук став лідером ЛНЗ за кількістю передач у фінальну третину (10), а єдиний м'яч оформив Проспер, який завдяки видатним габаритам впорався з двома суперниками і пробив без шансів для воротаря.

Харків'яни програли матч, у якому виглядали нічим не гірше. Один їхній м'яч скасували, тому що в процесі подачі кутового покинув межі поля – і жоден повтор не може чітко підтвердити правоту арбітра.

Паламарчук був хороший і при виконанні безпосередніх обов'язків – він дуже класно "літав" на лінії воріт. За зовсім непомітною манерою гри ЛНЗ піднімається в таблиці все вище і вище: Пономарьов відмінно розпоряджається кадровим ресурсом команди, і менше за неї в цьому сезоні не пропустив ніхто.

Головним суперником грандів у цьому сезоні, втім, заслуговує називатися зовсім інша команда.

Полісся – повноцінний претендент на чемпіонство

Матч на полі Оболоні очікувався для Полісся як складний. "Пивовари" зовсім недавно очки в Динамо відібрали, восени майже не програють, стабільно забивають, як завжди, бойовиті... Ці та інші аргументи житомиряни просто не помітили, декласувавши чергового суперника.

4:0 – це третя розгромна перемога команди Ротаня в чотирьох останніх турах, а доповнила цю серію нічия з Шахтарем. Зрозуміло, що відірватися в очній зустрічі не вийшло, але ми ж бачимо, як часто гранди втрачають очки з пелотоном.

Тренер "зграї" після матчу скромно зауважив, що такі перемогидодають упевненості – це правда, але не менш важливо, що Полісся просувається по дистанції, не витрачаючи в кожній грі весь фізичний і психологічний ресурс.

Полісся отримало те, чого і близько немає у нинішнього Динамо: внутрішню конкуренцію. Ситуацію, коли матч в основному складі починали Велетень і Брагару, але до збірної викликали Назаренка з Гуцуляком, які сиділи "під ними" на лаві (Велетня довикликали пізніше, в останній момент), було анекдотично, але її спровокувало саме те, що у Полісся дуже багато класних гравців. І не тільки на флангах: про Гайдучика я вже писав раніше, що це найкращий джокер ліги.

Іронічно, що таким бездонним складом Полісся обзавелося, зокрема, і за рахунок Динамо. Андрієвський, Шепелєв, Брагару представлень не потребують – вони грали за киян зовсім недавно і довго.

Але й у Михайличенка, Кравченка, Чоботенка, Велетня був динамівський етап кар'єри! Так, здебільшого в "молодших" командах – але зараз у Києві мають ставити собі питання, чому не давали таким майстрам шанси. Або, скоріше, чому в них будь-які футболісти грають гірше, ніж до і після.

Але ж Полісся ще набирає і набирає. У команди стали проходити розіграші, як у Олександрії минулого сезону: заготовки в один дотик. Оболонь "проковтнула" чотири, а могла й більше: Андрієвський після одного з корнерів відверто пробачив, не влучивши в порожній кут...

Загалом, є відчуття, що гранди грають із вогнем, даруючи очки направо і наліво. Це Полісся – не Дніпро-1 три роки тому і навіть не торішня Олександрія, воно може видати серію перемог.

Матч-розчарування туру

Львівське дербі очікувалося як битва. Воно, в принципі, такі очікування навіть виправдало – на бійку в компенсований до другого тайму час було кумедно дивитися. Але коли в матчі, крім боротьби і фолів, немає в принципі нічого, це засмучує.

Іронічно, що рахунок 0:0 відбувся у грі за участю команди, від якої цього чекаєш найменше. Карпати грають у дуже яскравий і щирий футбол: наприклад, з обома грандами здобули нічиї 3:3.

Судячи з усього, це той випадок, коли тиск результату заважає себе проявити: на тлі втрат очок з "Епіцентром", "Полтавою", "Кудрівкою", вильоту з Кубка від першолігового суперника ще й програш дербі міг коштувати Лупашку роботи, тому його команда і зіграла обережніше.

Асист туру

Шахтар буденно розірвав Кудрівку, знявши питання вже на початку другого тайму. Туран знову випустив у "старті" сімох бразильців, зокрема двох Педрінью – і Педрінью да Сілва віддав гольову передачу на Очеретька бісіклетою.

Сейв туру

За розгромного рахунку Шахтар дозволив собі трохи розслабитися. На заміну вийшов Артем Глущенко, який відзначився голом після сольного проходу, але до цього привіз пенальті у своєму штрафному.

І у Кудрівки навіть вийшов не (за всієї поваги до більшості гравців цієї команди) ноунейм, а Дмитро Коркішко, людина з досвідом гри за 5 клубів УПЛ, молодіжну збірну, багато іноземних команд – але Різник потягнув удар і від нього. Продовження відмінної осені Дмитра – зараз це найкращий воротар УПЛ, навіть без серйозних альтернатив.

Гол туру

Єдиним голом п'ятниці став переможний гол Епіцентру. Сіфуентес, новачок із Санта-Коломи (якщо хтось подумав, що в матчах із Поліссям пригледіли, то ні – іспанець у тих матчах не грав), отримав м'яч на фланзі, змістився до штрафного майданчика – і стильно спіймав Довгого на протиході.