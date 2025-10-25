Без ударів у площину: Карпати та Рух зіграли в нульову нічию

Сьогодні, 25 жовтня у межах 10 туру Української Премʼєр-ліги відбувся принциповий матч між львівськими Карпатами та Рухом.

Львівське дербі виявилося не надто цікавим, попри усі очікування. Команди за весь матч не завдали жодного удару в площину воріт та фактично не створили гольових моментів.

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга

10 тур, 25 жовтня

Карпати – Рух 0:0 (0:0)

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Бабогло, Жан Педрозу, Клименко (Сич, 84), Альварес (Танда, 73), Пауло Вітор (Шах, 60), Чачуа, Бруніньйо, Костенко (Краснопір, 73), Невес (Фабіано, 84)

Рух: Герета, Копина (Роман, 75), Слюбик, Холод, Лях, Едсон (Підгурський, 86), Квасниця (Рунич, 68), Притула (Сапуга, 86), Рейляну (Слюсар, 76), Клайвер, Фал

Попередження: Пауло Вітор, Едсон, Педрозу, Лях

