Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос вирішив провести домашній матч проти Оболоні в Києві

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 20:43
Колос вирішив провести домашній матч проти Оболоні в Києві

Матч 29 туру УПЛ між Колосом та Оболонню відбудеться в Києві.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Спочатку матч мав пройти у Ковалівці, проте за домовленістю між клубами зустріч була перенесена до столиці, при цьому цей поєдинок буде номінально домашнім для Колоса.

Поєдинок пройде у неділю, 17-го травня у Києві на "Оболонь-Арені", а стартовий свисток запланований на 15:30.

Після 27 зіграних матчів Колос наразі йде шостим у турнірній таблиці УПЛ, набравши 46 очок. Оболонь має в активі 28 залікових балів (12-е місце). 

Колос Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

Колос

Зміна тренера не допомогла: Кудрівка програла Колосу в матчі 27 туру УПЛ
Мирова Колоса та Сістерс Одеса, Пантери розгромили Ладомир у 6 турі жіночої Вищої ліги
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України – журналіст
Колос на виїзді розгромив Олександрію в 26 турі УПЛ
Колос дотиснув Полтаву в стартовому матчі 25 туру УПЛ

Останні новини