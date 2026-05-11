Колос вирішив провести домашній матч проти Оболоні в Києві

Матч 29 туру УПЛ між Колосом та Оболонню відбудеться в Києві.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Спочатку матч мав пройти у Ковалівці, проте за домовленістю між клубами зустріч була перенесена до столиці, при цьому цей поєдинок буде номінально домашнім для Колоса.

Поєдинок пройде у неділю, 17-го травня у Києві на "Оболонь-Арені", а стартовий свисток запланований на 15:30.

Після 27 зіграних матчів Колос наразі йде шостим у турнірній таблиці УПЛ, набравши 46 очок. Оболонь має в активі 28 залікових балів (12-е місце).