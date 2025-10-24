Українська правда
Олександрія поступилася Епіцентру в десятому турі Прем'єр-ліги

Володимир Варуха — 24 жовтня 2025, 18:00
ФК Епіцентр

У пʼятницю, 24 жовтня, стартував 10 тур Премʼєр-ліги-сезону 2025/2026. У першому матчі срібний призер минулого сезону Олександрія поступилася новачку чемпіонату – Епіцентру з мінімальним рахунком.

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга
10 тур, 24 жовтня

Олександрія – Епіцентр 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Хоакініте.

Також у пʼятницю, 24 жовтня, відбудеться ще один матч. Рівненський Верес вдома прийме луганську Зорю. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

Раніше ми писали про підсумки 9-го туру УПЛ.

