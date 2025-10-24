Олександрія поступилася Епіцентру в десятому турі Прем'єр-ліги
ФК Епіцентр
У пʼятницю, 24 жовтня, стартував 10 тур Премʼєр-ліги-сезону 2025/2026. У першому матчі срібний призер минулого сезону Олександрія поступилася новачку чемпіонату – Епіцентру з мінімальним рахунком.
Чемпіонат України – Премʼєр-ліга
10 тур, 24 жовтня
Олександрія – Епіцентр 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Хоакініте.
Також у пʼятницю, 24 жовтня, відбудеться ще один матч. Рівненський Верес вдома прийме луганську Зорю. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.
Раніше ми писали про підсумки 9-го туру УПЛ.