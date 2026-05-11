УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 27 туру

Визначилися найкращі гравець і тренер, а також символічна збірна 27 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Найкращим гравцем туру було визнано форварда Оболоні Тараса Ляха. У матчі проти Епіцентра він вийшов на заміну на 59-й хвилині за рахунку 0:2 та оформив дубль, врятувавши свою команду від поразки.

Найкращим тренером туру було визнано наставника Шахтаря Арду Турана. Його команда у 27 турі розгромила Полтаву 4:0 та достроково завоювала чемпіонство.

Символічна збірна 27 туру: Кемкін (Кривбас), Дубінчак (Динамо), Сарапій (Полісся), Муравський (ЛНЗ), Юрчец (Кривбас), Ндіага (Олександрія), Ізакі (Шахтар), Ррапай (Колос), Рохас (Епіцентр), Лях (Оболонь), Траоре (Шахтар)