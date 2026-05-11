У Кривбасі відреагували на можливий відхід Мендоси

Генеральний директор криворізького Кривбаса Володимир Баєнко відреагував на потенційний відхід венесуельського півзахисника Глейкера Мендози.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.

Результативна гра хавбека, зокрема його чотири голи у ворота Динамо, привернули увагу інших клубів. Проте Баєнко заявив, що жодної офіційної пропозиції Кривбас ще не отримував.

"Жодного офіційного звернення поки не було. Можливо хтось там і хоче, мріє про це, але потрібно звертатися в клуб. Я думаю, що ще зарано про це говорити – триває чемпіонат, всі сконцентровані на результаті, на грі", – сказав Баєнко.

У поточному сезоні 24-річний вінгер зіграв у 27 матчах у всіх турнірах, записавши на свій рахунок десять забитих м'ячів і дев'ять гольових передач.

Напередодні Кривбас обіграв Карпати у межах 27 туру УПЛ. Команда Патріка ван Леувена наразі посідає сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 44 очки.