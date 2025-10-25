Полісся розгромило Оболонь та обійшло Динамо та Шахтар в УПЛ

Житомирське Полісся на виїзді обіграло київську Оболонь у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:0.

"Вовків" вивів вперед Олександр Андрієвський, який скористався скидкою Владислава Велетня та з лінії воротарського майданчика пробив голкіпера.

Ще у першому таймі Велетень подвоїв перевагу Полісся. Філіппов розрізною передачею вивів півзахисника віч-на-віч з воротарем "пивоварів", а останній не схибив.

На старті другої половини гри рахунок до розгромного довів захисник Сергій Чоботенко, який скористався навісом Велетня та головою пробив у кут воріт Федорівського.

Остаточний рахунок у грі встановив Микола Гайдучик. Нападник випередив захисників та з воротарського майданчика переправив м'яч у ворота після прострілу Кости.

Перемога дозволила Поліссю набрати 19 балів та піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, випередив Динамо, Шахтар та Кривбас.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 25 жовтня

Оболонь (Київ) – Полісся (Житомир) 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 31 Андрієвський, 0:2 – 39 Велетень, 0:3 – 51 Чоботенко, 0:4 – 72 Гайдучик

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов (Козлов, 66), Ільїн, Чех (Черненко, 80), Прокопенко, Курко (Кулаковський, 60), Устименко (Бичек, 60), Суханов (Пасіч, 65)

Полісся: Волинець, Кравченко (Хадрой, 46), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко, Томандзото, Шепелєв (Назаренко, 46), Андрієвський (Коста, 60), Брагару, Велетень (Йосефі, 76), Філіппов (Гайдучик, 63)

Попередження: 62 Томандзото, 82 Гайдучик

Нагадаємо, сьогодні Карпати розписали мирову з Рухом у львівському дербі, а Металіст 1925 поступився у домашньому матчі черкаському ЛНЗ.