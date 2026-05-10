Наша головна перемога все ще попереду. Це – перемога України: Ахметов – про чемпіонство Шахтаря в сезоні УПЛ-2025/26

Президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав уболівальників з чемпіонським титулом, який "гірники" достроково виграли після перемоги над Полтавою у 27 турі УПЛ.

Його слова наводить пресслужба донецького клубу.

"Вітаю всіх нас з чемпіонством! Ми звикли до золотого кольору медалей. Я вже неодноразово казав, що цей колір дуже пасує нам. І я всіх нас із цим вітаю! Кожне нове чемпіонство для мене – особливе. Адже за кожним чемпіонством стоїть величезна праця, характер, віра й щоденна робота.

А коли цей титул завойовано в умовах війни та неймовірних випробувань, його цінність стає іще вищою. Сьогодні я хочу сказати величезне спасибі всім, завдяки кому ця перемога відбулася. Але насамперед я хочу висловити глибоку подяку захисникам і захисницям України, воїнам Збройних Сил, військовим медикам, волонтерам – усім, хто щодня захищає нашу країну, нашу свободу та наше майбутнє. Саме завдяки вам Україна живе і продовжує боротися. Низький вам уклін", – наголосив Ахметов.

Він також подякував команді, зокрема футболістам, яким непросто, адже вони живуть у дорозі, долають тисячі кілометрів шляху на матчі, місяцями не бачать своїх рідних.

"Хлопці, я знаю, як вам тяжко. Але ви знаходите в собі сили, виходите на поле і гідно проходите через ці випробування. І ці золоті медалі – нагорода за вашу працю, ваш професіоналізм, вашу майстерність, характер, відданість футболу й відданість Шахтарю. Дякую вам!

Величезні слова подяки я хочу сказати головному тренеру нашої команди Арді Турану й усьому його тренерському штабу. Рік тому ви ухвалили сміливе рішення – приїхати до країни, де війна, очолити команду і взяти на себе велику відповідальність. Це заслуговує на велику повагу. Ви дуже гідно провели цей сезон. Разом з вами ми прийшли до чемпіонського титулу і дійшли до півфіналу Ліги конференцій. Це чудова робота, якою ми всі можемо пишатися", – сказав Ахметов.

Він також подякував медичному штабу, масажистам і реабілітологам, адміністративному персоналу, менеджменту й усім співробітникам клубу.

"І, авжеж, найтепліші слова подяки – нашим уболівальникам. Де б ви не знаходилися, ми завжди відчуваємо вашу підтримку. Ваша віра в команду, ваша любов до клубу – це велика сила для Шахтаря. Ви надихаєте команду, допомагаєте їй не зупинятися і рухатися лише вперед. Усі перемоги й усі трофеї Шахтаря – для вас та завдяки вам.

І наголошу, що це особливе чемпіонство для Шахтаря. Цього року наш клуб святкує своє 90-річчя. Це велика історія, великі традиції, легендарні імена, незабутні матчі та мільйони сердець, які б'ються в оранжево-чорних кольорах. І я щасливий, що ювілей ми зустрічаємо правильно – із золотими медалями і чемпіонським титулом!

Та наша головна перемога все ще попереду. Це – перемога України. Ми всі віримо в цю перемогу й продовжуємо робити все можливе, щоб її наблизити. Слава Україні!", – підкреслив президент чинних чемпіонів УПЛ.

Як відомо, завдяки чемпіонству та невдачам конкурентів Шахтар виступить в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27.