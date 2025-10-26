Полтава в неймовірному матчі відібрала очки у Колоса в 10-му турі УПЛ

Ковалівський Колос не зумів переграти Полтаву в матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Вже на 5 хвилині зустрічі Полтава вийшла вперед: Володимир Одарюк реалізував неймовірний виніс-передачу від Олега Веремієнка. Для Колоса це могло стати вироком, адже в попередніх трьох матчах клуб не забив жодного голу.

Проте у середині другого тайму Колос зумів перервати цю серію. Відзначився Оєвусі, який тільки за 10 хвилин до цього вийшов на поле. Полтава знову вийшла вперед завдяки голу Бужина, в якому невпевнено зіграв голкіпер Колоса. І це історичний момент – Полтава вперше забила більше 1 голу в матчі УПЛ.

Але той таки Оєвусі допоміг Колосу відновити паритет. Цього разу він заробив на собі пенальті, яке реалізував бразилець Еліас. У підсумку гра одних з найменш забивних команд УПЛ завершилася результативною нічиєю.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

Полтава – Колос 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Одарюк, 1:1 – 66 Оєвусі, 2:1 – 70 Бужин, 2:2 – 77 Еліас (пен.)

СК Полтава: Восконян – Бужин, Веремієнко, Коцюмака, Місюра, Дорошенко (Опанасенко 61), Плахтир (Хахльов 61), Одарюк, Марусич (Шаповалов 81), Галенков (Кононов 81), Вівдич

Колос: Пахолюк – Козік (Понєдєльнік 46), Бурда, Бондаренко, Цуріков, І. Краснічі, Третьяков (Алефіренко 46), Гагнідзе, Ррапай (Еліас 56), Гусол (А. Краснічі 82), Климчук (Оєвусі 56)

Попередження: Плахтир 51, Марусич 78, Коцюмака 84 – ...

Цей результат жодним чином не вплинув на турнірну таблицю УПЛ. Колос, як і раніше, посідає 7 сходинку, маючи в активі 15 очок, а СК Полтава залишається найгіршою командою чемпіонату України.

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Полісся розгромило Оболонь та обійшло Динамо та Шахтар у таблиці.