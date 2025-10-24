Верес та Зоря не виявили сильнішого у матчі десятого туру УПЛ

Сьогодні, 24 жовтня, у десятому турі Української Премʼєр-ліги рівненський Верес приймав луганську Зорю на домашньому стадіоні.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Господарі отримали вилучення на 46-й хвилині, тому другий тайм грати в меншості, однак Зоря не зуміла реалізувати більшість.

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга

10 тур, 24 жовтня

Верес – Зоря 0:0 (0:0)

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Корнійчук, Куція (Протасевич, 50), Харатін, Бойко (Кучеров, 72), Уеслі (Нонго, 72), Айдін (Шарай, 72), Тарануха

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Янич, Жуніор (Маткевич, 75), Кушніренко (Дришлюк, 75), Попара (Мічин, 46), Андушич, Вантух, Слесар (Саленко, 75), Будківський

Попередження: Попара, Вовченко, Будківський, Стамуліс, Дришлюк

Вилучення: Корнійчук

Таким чином, Верес вже пʼять матчів поспіль не може здобути перемогу в матчах УПЛ. Востаннє підопічні Олега Шандрука перемагали 12 вересня. Тоді вони здолали Кудрівку.

Також 24 жовтня Олександрія в домашньому матчі з мінімальним рахунком програла Епіцентру.