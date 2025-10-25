Українська правда
ЛНЗ переграв Металіст 1925 та піднявся на перше місце в УПЛ

Володимир Варуха — 25 жовтня 2025, 14:59
Сьогодні, 25 жовтня, у десятому турі Української Премʼєр-ліги Металіст 1925 у Києві приймав черкаський ЛНЗ.

Попри те, що гра була рівною, перемогу у цьому матчі з мінімальним рахунком здобули гості з Черкас. Єдиним мʼячем відзначився нігерійський легіонер клубу Проспер Обах.

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга
10 тур, 25 жовтня

Металіст 1925 – ЛНЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Обах.

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 78), Калюжний, Калитвинцев, Литвиненко (Забергджа, 68), Антюх (Когут, 78), Ітодо, Рашиця

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Горін, Кузик, Дідик (Дайко, 46), Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 61), Обах, Ассінор (Кравчук, 80), Яшарі

Попередження: Пасіч, Дідик, Дайко, Рябов, Мартинюк, Калюжний, Горін, Ітодо

Таким чином, після цієї перемоги, підопічні Віталія Пономарьова змогли вийти на перше місце УПЛ, однак інші лідери поки не зіграли свої матчі у 10-му турі.

Раніше Зоря у більшості не змогла перемогти Верес у Рівному.

