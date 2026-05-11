Верес втратив бразильського вінгера на заключні поєдинки сезону

23-річний вінгер рівненського Вереса Веслі Помба не допоможе команді у трьох заключних поєдинках цього сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Під час одного з тренувань бразильський футболіст зазнав рецидиву старого ушкодження - травми задньої поверхні стегна.

У поточному сезоні Веслі Помба провів за Верес 16 матчів в Українській Прем'єр-лізі та ще один поєдинок у Кубку України. На його рахунку 1 забитий м'яч і 4 результативні передачі.

Напередодні Верес врятувався від поразки у матчі з Епіцентром. Команда з 31 балом перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 31 очко. У наступному турі колектив Олега Шандрука прийматиме Кривбас (12 травня).