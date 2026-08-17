Сенсація в Житомирі, феєрія Карпат і скандал у матчі Харків – Шахтар: підсумки 3 туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі завершилися матчі третього туру сезону-2026/27. Центральною подією став поєдинок між Харковом та Шахтарем, в якому "гірники" завдяки ранньому голу Невертона святкували перемогу.

Львівські Карпати вперше в історії виступів в елітному дивізіоні здобули три перемоги на старті чемпіонату. Віцечемпіон минулого сезону ЛНЗ перервав безвиграшну серію в матчі з Чорноморцем, Динамо здолало Колос після єврокубкового фіаско, а Зоря створила головну сенсацію туру, перемігши Полісся в Житомирі.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки третього туру УПЛ.

П'ятниця, 14 серпня

Субота, 15 серпня

Неділя, 16 серпня

Понеділок, 17 серпня

Верес перервав програшну серію

Ігрову програму 3-го туру УПЛ відкрив поєдинок у Кам'янці-Подільському між місцевим Епіцентром та Вересом. Гості прибули на матч після двох поспіль поразок з намірами перервати неприємну серію. Натомість господарі сподівалися у третьому домашньому матчі поповнити очковий запас.

ФК Епіцентр

На полі стадіону імені Г. Тонкочеєва точилася рівна боротьба, хоча моментів було більше у підопічних Сергія Нагорняка. На останньому рубежі рівненських "вовків" дуже впевнено відіграв Валентин Горох. У підсумку Верес заробив перше очко в нинішньому сезоні та дещо покращив турнірне положення.

Епіцентр так і не зміг здобути першу перемогу над Вересом на рівні УПЛ. Іспанський легіон "будівельників" діяв доволі яскраво, але недостатньо ефективно.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Верес

Кривбас у меншості врятувався від поразки Лівому Берегу

У попередніх двох зустрічах з Кривбасом Лівий Берег незмінно програвав. Ба більше, "лелеки" жодного разу ще не забивали супернику бодай один гол.

Дебют очного протистояння був за підопічними Патріка ван Леувена, які переважали суперника у швидкості та креативності. Після фантастичного голу новачка криворіжців Яксона Ріваса здавалося, що Лівий Берег не уникне поразки. Однак тривала перерва, викликана повітряною тривогою, пішла на користь гостям.

ФК Кривбас

Ключовим моментом зустрічі стало вилучення бразильського захисника "червоно-білих" Тьяго Боржеса. Після цього ініціативою заволоділи гості, які зусиллями Венделла і Сіднея відновили паритет у рахунку. Наприкінці матчу "лелеки" були близькими до перемоги, але голкіпер Кривбасу Олександр Кемкін відбивав усе, що летіло в рамку воріт.

Лівий Берег покращив статистику особистих зустрічей із Кривбасом, хоча міг розраховувати на більше.

Відеоогляд матчу Кривбас – Лівий Берег

Кудрівка та Оболонь не виявили сильнішого

Ще один матч без забитих голів відбувся у Рівному, де зустрічалися Кудрівка та Оболонь. Попри нулі на табло поєдинок видався бойовим.

ФК Кудривка

Суперники потенційно можуть стати конкурентами в боротьбі за виживання, а тому на кону фактично стояло шість очок. "Пивовари" отримали чисельну перевагу після вилучення Думанюка, який жорстко атакував голкіпера Оболоні Федорівського. Втім, кияни не змогли скористатися чисельною перевагою та вирвати перемогу.

"Сіверяни" мають завдячувати своєму воротарю Антону Яшкову за здобуте очко. Для Оболоні нічия в Рівному стала другою в сезоні. "Пивовари" досі не забили жодного голу в трьох поєдинках.

Відеоогляд матчу Кудрівка – Оболонь

Перший гол Русина та третя розгромна перемога Карпат

Нестримні Карпати продовжують тішити вболівальників переможними результатами. Команда Франа Фернандеса демонструє яскраву атакувальну гру, яка не залишає байдужими любителів спорту номер один.

Черговою жертвою "левів" стала Буковина, яка з двох нічиїх стартувала в елітному дивізіоні. "Жовто-чорні" не знайшли, як протидіяти швидким гравцям "зелено-білих". Карпати відвантажили супернику три голи, один з яких забив Назарій Русин. Для вихованця львівського футболу цей м'яч став першим після повернення в Україну.

Назарій Русин ФК Карпати

Також варто відзначити гру бразильця Фелліпе, який забив гол та віддав результативну передачу. Півзахисник безболісно замінив свого співвітчизника Бруніньйо, який влітку залишив львівську команду.

Карпати вперше в історії виступів в елітному дивізіоні здобули три поспіль перемоги на старті чемпіонату. Буковина зазнала першої поразки після повернення в еліту.

Відеоогляд матчу Карпати – Буковина

Кравчук став героєм першої перемоги ЛНЗ у сезоні

Матч у Черкасах привертав особливу увагу серед поєдинків 3-го туру. Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук раніше працював у ЛНЗ, але не затримався в клубі. Натомість віцечемпіон України невдало розпочав сезон, не здобувши жодної перемоги.

ФК ЛНЗ

Тренер "фіолетових" Віталій Пономарьов зробив висновки з попередніх невдач, довіривши місце в основі Данилу Кравчуку. Український форвард став героєм поєдинку, забивши супернику ефектний гол та віддавши результативну передачу на Таллеса.

ЛНЗ забив перші голи в нинішньому чемпіонаті та здобув дебютну перемогу.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Чорноморець

Матч змарнованих можливостей для Харкова

Справжньою окрасою туру стала битва між Харковом та Шахтарем. "Золотисто-багряні" не приховують своїх чемпіонських амбіцій. А де ж, як не в матчі з чинним володарем титулу, гучно заявити про них?

Підопічні Младена Бартуловича пропустили гол вже на першій хвилині зустрічі після удару Невертона. Номінальні господарі не знітилися та створили достатньо загроз біля воріт Різника, щоб бодай вирвати нічию.

ФК Шахтар

На початку другого тайму м'яч побував у воротах "гірників", але арбітр зафіксував офсайд у нападника Харкова Ітодо. Наприкінці матчу підопічні Турана витримали фінальний штурм харків'ян та здобули третю поспіль перемогу.

Харків не заслуговував на поразку, але події на полі не завжди відповідають рахунку на табло.

Відеоогляд матчу Харків – Шахтар

Скандал туру

Після фінального свистка футболісти обох команд влаштували штовханину. Причиною стала словесна перепалка між Кауаном Еліасом та Раміком Гаджиєвим.

Сутичка продовжилася у підтрибунному приміщенні, де Еліас штовхнув радника президента Харкова Миколу Павлова. Після поєдинку скандальну поведінку гравця команди суперника прокоментував Младен Бартулович.

"Моя позиція така: коли приїжджає молодий бразилець в іншу країну, по-перше, має поважати старших та своїх суперників. Якщо він штовхає Миколу Петровича Павлова?" – заявив Бартулович.

Динамо реабілітувалося за виліт з єврокубків

Київське Динамо проводило матч проти Колоса на тлі болючого вильоту з єврокубків. Натомість ковалівці, які пропустили попередній тур через російську атаку на одеський стадіон, ще не здобули жодного очка в чемпіонаті.

Поєдинок виявився доволі конкурентним. Суперники обмінялися голами в середині першого тайму. На влучний удар Пономаренка гості одразу відповіли гарматним пострілом Демченка.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

Рятувати честь клубу в другому таймі вийшли ветерани "біло-синіх" – Ярмоленко та Буяльський. Ох, як же їх не вистачало в матчі з Карабахом! Саме після підключення 36-річного вінгера динамівці вийшли вперед. Завершив комбінацію Бражко, вдало пробивши Пахолюка. Наприкінці зустрічі півзахисник отримав друге попередження, залишивши команду в меншості. Проте Динамо зуміло втримати переможний рахунок.

Відеоогляд матчу Динамо – Колос

Сенсаційна поразка Полісся

Однією з головних подій 3-го туру стала зустріч Полісся та Зорі. Підопічні Руслана Ротаня швидко відкрили рахунок. На 16-й хвилині півзахисник "вовків" Федор забив дебютний гол в УПЛ.

Ситуація на полі кардинально змінилася в другому таймі. Спочатку Глущенко скористався неузгодженістю гравців Полісся в штрафному майданчику та відновив статус-кво. Цей м'яч психологічно надломив підопічних Руслана Ротаня.

Чергова помилка Георгія Бущана, який у простій ситуації віддав пас супернику, призвела до другого взяття воріт. Тренерський штаб Ротаня одразу ж провів потрійну заміну, сподіваючись врятувати гру.

Усі намагання житомирян зрівняти рахунок виявилися марними. Ба більше, у компенсований час вінгер Зорі Слесар міг забити третій м'яч, але цього разу Бущан не підвів.

Полісся вибуло з трійки лідерів чемпіонату, поступившись андердогу. Справжнє випробування чекає на команду Ротаня в наступному турі, коли "вовки" зустрінуться з Шахтарем.

Відеоогляд матчу Полісся – Зоря

Найкращі бомбардири

Після матчів 3-го туру не змінився лідер бомбардирського рейтингу. Список продовжує очолювати форвард Шахтаря Кауан Еліас, на рахунку якого три голи. У шести футболістів по два забиті м'ячі.

Привертає увагу, що серед семи футболістів із двома та більше голами одразу три представники Карпат.

1. Кауан Еліас (Шахтар) – 3 голи (3 матчі)

2. Матвій Пономаренко (Динамо) – 2 голи (2 матчі)

3. Фелліпе (Карпати) – 2 голи (3 матчі)

4. Ігор Краснопір (Полісся) – 2 голи (3 матчі)

5. Ян Костенко (Карпати) – 2 голи (3 матчі)

6. Владислав Бабогло (Карпати) – 2 голи (3 матчі)

7. Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) – 2 голи (3 матчі)

Турнірна таблиця після 3 туру УПЛ

Сенсаційний результат у Житомирі призвів до змін в турнірній таблиці. Карпати та Шахтар набрали максимум очок і продовжують очолювати турнірну таблицю.

На третє місце несподівано піднялася Зоря, яка створила головну сенсацію. Київське Динамо також не втрачало очок, але має на один матч менше, а тому поки посідає четверте місце. Полісся опустилося на 5-ту сходинку, а ЛНЗ піднявся на 8-му.

На дні турнірної таблиці дві команди, які ще не заробили жодного очка у сезоні – Колос і Чорноморець.

Чемпіон

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Українська Прем'єр-ліга бере тижневу паузу через матчі 1/32 фіналу Кубка України. Першість поновиться 28 серпня поєдинком між Колосом та Оболонню.

Центральним матчем 4-го туру стане протистояння Шахтаря та Полісся. У межах ігрової програми Динамо на виїзді зустрінеться з Буковиною, Харків зіграє із Зорею, ЛНЗ протистоятиме Вересу, а Лівий Берег прийматиме Карпати.