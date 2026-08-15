Карпати з дебютним голом Русина розтрощили Буковину в 3 турі УПЛ

Карпати на стадіоні "Україна" у Львові здобули перемогу над чернівецькою Буковиною в межах 3-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

"Зелено-білі" шокували гостей із перших хвилин гри, відзначившись швидким голом уже на 5-й хвилині: Моха виконав навіс на ближню стійку, який замкнув Фелліпе Вієйра.

На 8-й хвилині дебютний м'яч за Карпати забив Назарій Русин. Нападник обігрався у стінку з Фелліпе та увірвався до штрафного майданчика суперника, звідки завдав влучного удару по воротах.

Буковина ще в першому таймі мала шанс скоротити відставання в рахунку. Нападник Олег Кожушко скористався помилкою голкіпера "левів" Дениса Марченка, однак не зміг влучити у ворота з гострого кута.

У другій половині Карпати довели рахунок до розгромного. Роман Вантух розігнав стрімку контратаку та виконав навіс у штрафний майданчик, який головою замкнув Ян Костенко.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 15 серпня

Карпати (Львів) – Буковина (Чернівці) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Вієйра, 2:0 – 8 Русин, 3:0 – 64 Костенко

Карпати: Марченко, Іван Калеро, Бабогло, Стецьков, Лях, Моха (Жан Педрозу, 77), Чачуа, Фелліпе (Вантух, 59), Алькайн (Мірошніченко, 77), Русин (Іглесіас, 59), Костенко (Карабін, 84).

Буковина: Пеньков, Безуглий, Танковський (Бабак, 81), Кожушко (Войтіховський, 57), Одінака (Підлепенець, 75), Путря, Бусько, Груша, Вітенчук, Стасюк, Ільїн (Дахновський, 75).

Попередження: Іван Калеро, 90+2 – Вітенчук, 48, Бусько, 59.

Для Карпат – це третя розгромна перемога поспіль. У 1 турі "леви" розтрощили Кривбас (4:1), а у другому розібралися з ЛНЗ (3:0).

Буковина у двох матчах змогла набрати два бали, двічі зігравши внічию з Оболонню та ЛНЗ.