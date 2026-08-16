Шахтар завдяки ранньому голу мінімально обіграв Харків у 3 турі УПЛ

Донецький Шахтар здобув свою третю перемогу в чемпіонаті УПЛ сезону-2026/27. У неділю, 16 серпня, підопічні Арди Турана на виїзді здобули мінімальну перемогу над Харковом.

Долю матчу вирішив єдиний гол. Його вже на першій хвилині матчу забив вінгер Шахтаря Невертон.

У подальшому Харкову вдалося нав'язати Шахтареві боротьбу та захопити ігрову перевагу. Проте втілити її бодай у один забитий гол господарям не вдалося.

Шахтар продовжує йти без втрат очок у поточному сезоні УПЛ. Після трьох турів у команди Турана 9 очок, чинні чемпіони України ділять першу сходинку в турнірній таблиці з львівськими Карпатами.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 16 серпня

Харків – Шахтар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 1 Невертон

Харків: Єрмаков, Мартинюк (70 Рашиця), Шабанов, Павлюк, Крупський, Смоляков, Яцик, Калюжний (86 Профіні), Гаджиєв (80 Забергджа), Ітодо (80 Кастільйо), Парако (86 Когут)

Шахтар: Різник, Педру Енріке, (81 Азаров) Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Назарина, Невертон (81 Лукас Феррейра), Ісаке Сілва (65 Мендоса), Очеретько, Аліссон (71 Бондаренко), Кауан Еліас (71 Мейрелліш)

Попередження: 50 Смоляков, 61 Матвієнко

Раніше ЛНЗ обіграв Чорноморець 2:0, здобувши свою першу перемогу в поточному сезоні. Недільний ігровий день третього туру УПЛ завершиться матчем у Києві, де Динамо прийме Колос. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.