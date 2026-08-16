Гол та асист Кравчука принесли ЛНЗ впевнену перемогу над Чорноморцем у 3 турі УПЛ

ЛНЗ на "Черкаси-Арені" здобув перемогу над одеським Чорноморцем в межах 3-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 2:0.

Гра розпочалася досить урівноважено з боку обох команд. Перший небезпечний момент мав Авагімян, який спробував поцілити у дальню дев'ятку, проте це йому не вдалося.

Підопічні Віталія Пономарьова не просто спостерігали за грою, й теж увійшли у хід подій. Вже через три хвилини Цара змусив воротаря одеситів відбивати удар з дальньої дистанції.

Відкрити рахунок зумів Кравчук, скориставшись передачею Рябова на 41-й хвилині. Нападник пройшов повз центральних захисників "моряків" у карному майданчику та сильним ударом прошив володіння Аніагбасо.

А вже в середині другого тайму, коли у штрафному майданчику команди Григорчука почав творитися хаос, Кравчук знову поборовся з оборонцями та віддав асист на Таллеса, який своїм елегантним ударом зняв питання, хто з цієї зустрічі забере три очки.

Чемпіонат України – УПЛ

3-й тур, 16 серпня

ЛНЗ Черкаси – Чорноморець 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Кравчук, 2:0 – 55 Таллес Бренер.

Попередження: Пасіч 28.

ЛНЗ: Ледвій, Пасіч, Дідик, Муравський, Драмбаєв, Цара (Девід, 65), Якубу (Доник, 80), Рябов, Бренер (Пастух, 65), Микитишин (Кузик, 46), Кравчук (Ассінор, 60).

Чорноморець: Аніагбосо, Клименко, Джарджу, Фарина, Когут, Робакідзе, Авагімян (Кльоц, 79), Попов (Хома, 71), Курко, Алефіренко (Корнійчук, 71), Йока (Фарасеєнко, 46).

Зауважимо, що це перша звитяга у внутрішньому чемпіонаті для ЛНЗ у цьому сезоні. До цього на старті чемпіонату черкаський колектив розписав нічию (0:0) з Буковиною, а вже в другому турі розгромно поступився (0:3) львівським Карпатам.