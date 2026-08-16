Я кожен матч проживаю неспокійно: Костюк – про другу поспіль звитягу Динамо в УПЛ

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк висловився про перемогу над Колосом (2:1) у 3-му турі УПЛ-2026/27.

Його цитує УПЛ ТБ.

Матвій Пономаренко відкрив рахунок у зустрічі, а Володимир Бражко приніс три очки киянам.

"Я кожен матч проживаю неспокійно, тому що Динамо – це бренд, і відповідальність за результат в першу чергу лежить на тренері. Звісно, коли ти готуєшся до гри, обираєш тактику на гру, це відповідальність. Кожен матч для нас – це головний матч", – заявив наставник "біло-синіх".

Також Костюк висловився про психологічну складову команди після вильоту її із єврокубків. 50-річний спеціаліст заговорив про тиск на його гравців з боку преси, який впливає на колектив. Попри це, він вважає, що динамівці заслужено обіграли Колос перед паузою, яка дозволить киянам перезавантажитися та з новими силами втрутитися у чемпіонат України.

"Ми грали з непростими командами. Можна подивитися на їхній шлях. Логістика – ми на це не жаліємося і ніколи про це не говоримо. 2 дні тому ми грали, і сьогодні ви бачили, 7 гравців основного складу грали 2 дні тому у Баку, витримали весь матч. Тобто ми готувалися до єврокубків і до сезону. Це говорить про те, що команда фізично і морально готова, тому що ті матчі, у яких ми вилетіли з єврокубків, психологічно впливають", – сказав тренер київського клубу.

Відзначимо, що Динамо завдяки перемозі підійнялося на четверте місце, набравши 6 балів. Тоді як Колос із "бубликом" йде на останній 16-й позиції.

У наступному турі кияни зіграють на виїзді проти чернівецької Буковини – 31 серпня о 18:00.