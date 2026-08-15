Кудрівка та Оболонь розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ

Другий матч суботнього ігрового дня третього туру УПЛ сезону-2026/27 між Кудрівкою та Оболонню завершився нульовою нічиєю.

Поєдинок проходив за доволі рівної боротьби. Після того, як на 54 хвилині друге попередження отримав півзахисник Кудрівки Артур Думанюк, у Оболоні з'явився шанс вирвати перемогу в матчі, проте підопічні Олександра Антоненка ним не скористалися: забитих голів у поєдинку глядачі так і не побачили.

Таким чином, Кудрівка та Оболонь досі йдуть без перемог у поточному сезоні УПЛ. На рахунку обох команд по 2 очки, що на даний момент дозволяє їм ділити 9-12 місця в турнірній таблиці з Лівим Берегом і Буковиною, у яких є ще по матчу в запасі.

У наступному турі Оболонь поїде в гості до Колоса, а Кудрівка прийме Епіцентр. Ці матчі відбудуться 28 і 29 серпня відповідно, наступного тижня в українському футболі відбудуться матчі Кубка України.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 15 серпня

Кудрівка – Оболонь – 0:0 (0:0)

Кудрівка: Яшков – Огарков, Потімков, Векляк, Пасіч – Думанюк, Смирний (68 Макоссо), Бєляєв (57 Сігеєв) – Петряк (68 Бичек), Овусу (88 Верлей), Світюха (46 Ющенко).

Оболонь: Баранцов (46 Федорівський) – Капінус, Прокопчук, Жовтенко, Полегенько – Мишньов (74 Волохатий), Мороз (57 Чех), Слободян – Мединський, Лях (46 Устименко), Шулянський (68 Маткевич).

Попередження: 21 Думанюк, 70 Прокопчук, 75 Жовтенко, 87 Капінус.

Вилучення: 54 Думанюк

Раніше в першому суботньому матчі 3 туру УПЛ також була зафіксована нічия: переможця не виявили Кривбас і Лівий Берег. Ігровий день завершиться поєдинком у Львові між Карпатами та Буковиною, початок – о 18:00 за київським часом.