Епіцентр і Верес розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ

Епіцентр на кам'янець-подільському стадіоні імені Григорія Тонкочеєва розписав безгольову нічию із рівненським Вересом у межах третього туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 0:0.

Хоча рахунок у цій грі так ніхто і не відкрив, у першому таймі команда Сергія Нагорняка виглядала дещо кращою (6 ударів проти 2 ударів у площину воріт від гравців Вереса у фінальній статистиці першої 45-хвилинки це лише підтверджує).

Перший момент мав Козак вже на 3-й хвилині, проте м'яч пройшов повз праву стійку володінь Валентина Гороха. А вже через 13 хвилин 25-річний голкіпер врятував "народний" клуб після небезпечної передачі Стамуліса, яка ледь не закінчилися голом у власні ворота.

Вже наприкінці першої половини зустрічі Горох знову зміг залишити паритет у цій зустрічі. Спочатку він відбив дальній удар Рохоса на кутовий, а потім зупинив вихід суперника віч-на-віч.

Другий тайм проходив за схожим сценарієм. Епіцентр взяв в облогу штрафний майданчик суперників, небезпечні моменти були у Сіфуентеса, проте й підопічні Олега Шандука також створювали гостроту опонентам.

Гонсалвеш завдав точного удару в правий кут воріт Федотова, проте голкіпер не дав йому відкрити рахунок.

Чемпіонат України – УПЛ

3-й тур, 14 серпня

Епіцентр – Верес 0:0

Попередження: Кирюханцев 28 – Стамуліс 22, Чечер 40, Ціпот 54

Епіцентр: Федотов, Кирюханцев (Ліповуз, 78), Репай, Таварес (Євпак, 78), Коч, Климець, Козак (Нене, 66), Рохас, Миронюк (Себеріо, 73), Хоакінете, Сидун.

Верес: Горох, Ціпот, Харатін, Вовченко, Стамуліс, Чечер (Нійо, 56), Ян Ф., Баран (Протасевич, 69), Шарай (Багрій, 69), Блер, Гонсалвеш.

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Нагадаємо, що Верес у другому турі УПЛ зазнав поразки від київського Динамо (1:2), а Епіцентр поступився донецькому Шахтарю (0:2).