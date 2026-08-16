Динамо у меншості вирвало перемогу в Колоса у 3 турі УПЛ

Київське Динамо 16 серпня здобуло другу поспіль перемогу у новому сезоні УПЛ-2026/27, обігравши вдома Колос.

Ковалівський клуб програв свій другий поєдинок поспіль на старті української першості.

Колективи обмінялися результативними ударами у першому таймі. На 19-й хвилині Пономаренко вивів киян уперед 1:0. Однак перевага господарів зберігалася недовго. Вже через дві хвилини ковалівці зрівняли цифри на табло.

Протягом усього поєдинку обидві команди створили ще декілька небезпечних моментів, які змогли конвертуватися лише в один м'яч у виконанні Бражка.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 16 серпня

Динамо – Колос 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Пономаренко, 1:1 – 21 Демченко, 2:1 – 73 Бражко

Динамо: Суркіс, Дубінчак (80 Лонвейк), Михавко, Біловар, Тимчик (32 Сич), Рубчинський (80 Малиш), Бражко, Герреро, Шапаренко (67 Буяльський), Кабаєв (67 Ярмоленко), Пономаренко.

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Хрипчук, Гончаренко, Цуріков, Еліас Теллес (80 Денисенко), Кане (77 Гусол), Демченко, Ррапай (64 Ндукве), Салабай (77 Касалла) Климчук (64 Тахірі)

Попередження: 20 Костишин (за межами поля), 25 Еліас Телле (с, 42+1 Дубінчак, 56 Бражко, 63 Салабай, 84 Гончаренко, 88 Ярмоленко

Вилучення: 86 Бражко (Динамо)

Столичний клуб завдяки перемозі підійнявся на четверте місце, набравши 6 балів. Тоді як Колос із "бубликом" йде на останній 16-й позиції.

Standings provided by Sofascore

Напередодні донецький Шахтар мінімально обіграв Харків завдяки швидкому голу Невертона (1:0).

Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. У цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.