Зоря здобула вольову перемогу над Поліссям у заключному матчі 3 туру УПЛ

У понеділок, 17 серпня, відбувся заключний матч 3-го туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Зоря на виїзді здобула вольову перемогу над Поліссям.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині зусиллями Федора, на що до перерви гості так нічим і не відповіли.

Кардинально все змінилося у першій половині другого тайму. Так, на 59-й хвилині Глущенко відновив паритет на табло, а вже через 4 хвилини Нестеренко взагалі вивів луганський клуб вперед.

Наставник "вовків" Руслан Ротань після такого повороту подій виконав ряд замін, але врятувати поєдинок команді не вдалося. У підсумку Зоря здобула вольову перемогу і, набравши 6 очок, вийшла на третє місце в турнірній таблиці, скинувши свого сьогоднішнього суперника на 5-й рядок.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 17 серпня

Полісся – Зоря 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Федор, 1:1 – 59 Глущенко, 1:2 – 63 Нестеренко

Полісся: Бущан, Михайліченко, Чоботенко, Краснічі, Крушинський, Бабенко, Андрієвський (Емерллаху, 68), Федор (Філіппов, 68), Велетень (Назаренко, 68), Краснопір (Гайдучик, 72), Леандру Андраде (Брагару, 60)

Зоря: Рибак, Кравець (Мачелюк, 46), Яніч, Джордан, Пердута (Жуніор Рейс, 78), Єлавич (Італо, 78), Башич (Дришлюк, 78), Попара, Слесар, Нестеренко, Глущенко (Будківський, 78)

Попередження: Бабенко (54), Ротань (78) – Нестеренко (73)

Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. У цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.