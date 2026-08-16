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Немає ніякої поваги до нас: Бартулович розкрив деталі сутички після матчу Харків – Шахтар

Софія Кулай — 16 серпня 2026, 20:56
Немає ніякої поваги до нас: Бартулович розкрив деталі сутички після матчу Харків – Шахтар
Младен Бартулович
ФК Харків

Головний тренер Харкова Младен Бартулович розповів про сутичку у підтрибунному приміщенні стадіону Лівого Берега після поєдинку 3-го туру УПЛ-2026/27 проти донецького Шахтаря.

Його слова наводить сайт харків'ян.

Зустріч закінчилася мінімальною перемогою "гірників" (1:0).

Хорватський наставник висловив свою позицію щодо скандальної ситуації.

"Моя позиція така: коли приїжджає молодий бразилець в іншу країну, по-перше, має поважати старших та своїх суперників. Якщо він штовхає Миколу Петровича Павлова?" – заявив Бартулович.

Мова йшла про бразильського нападника донеччан Кауана Еліаса.

"Так, це означає, що немає ніякої поваги до нас, до нашого футбольного клубу і до людей. Це моя думка. Не може так молода людина поводитися в іншій країні", – додав коуч харківського колективу.

Раніше Бартулович прокоментував прикру поразку від суперника з Донецька.

Шахтар після цього туру йде другим (9 балів), поступаючись лише за різницею голів несподіваному лідеру УПЛ львівським Карпатам. Натомість Харків із 3 пунктами посідає 9-ту сходинку.

Додамо, що у наступному турі УПЛ харків'яни зіграють на виїзді проти луганської Зорі (30 серпня о 18:00), а підопічні Арди Турана 29 серпня приймуть житомирське Полісся (о 18:00).

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