Немає ніякої поваги до нас: Бартулович розкрив деталі сутички після матчу Харків – Шахтар
Головний тренер Харкова Младен Бартулович розповів про сутичку у підтрибунному приміщенні стадіону Лівого Берега після поєдинку 3-го туру УПЛ-2026/27 проти донецького Шахтаря.
Його слова наводить сайт харків'ян.
Зустріч закінчилася мінімальною перемогою "гірників" (1:0).
Хорватський наставник висловив свою позицію щодо скандальної ситуації.
"Моя позиція така: коли приїжджає молодий бразилець в іншу країну, по-перше, має поважати старших та своїх суперників. Якщо він штовхає Миколу Петровича Павлова?" – заявив Бартулович.
Мова йшла про бразильського нападника донеччан Кауана Еліаса.
"Так, це означає, що немає ніякої поваги до нас, до нашого футбольного клубу і до людей. Це моя думка. Не може так молода людина поводитися в іншій країні", – додав коуч харківського колективу.
Раніше Бартулович прокоментував прикру поразку від суперника з Донецька.
Шахтар після цього туру йде другим (9 балів), поступаючись лише за різницею голів несподіваному лідеру УПЛ львівським Карпатам. Натомість Харків із 3 пунктами посідає 9-ту сходинку.
Додамо, що у наступному турі УПЛ харків'яни зіграють на виїзді проти луганської Зорі (30 серпня о 18:00), а підопічні Арди Турана 29 серпня приймуть житомирське Полісся (о 18:00).