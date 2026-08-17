Симпатія до Динамо – це зрозуміло: тренер Колоса розкритикував суддю після матчу 3 туру УПЛ

Наставник Колоса Руслан Костишин різко висловився про роботу суддівської бригади після поразки від Динамо (1:2) в матчі третього туру УПЛ.

Його слова передає FootballHub.

Головний тренер ковалівців вважає, що арбітр Андрій Коваленко симпатизував "біло-синім". Він розповів, що саме не сподобалось у діях рефері.

"Мене більше обурило: суддя помиляється, свистить, симпатія до Динамо – це зрозуміло. Але як в такій грі додати 3 хвилини?! Це просто щось з чимось! 3 хвилини? Всі слоти замін використані обома командами, Бражко йде 2 хвилини з поля. Він каже: "Я додам". Яка ще ситуація була? Показує на годинник, що додасть, і 3 хвилини! Ну, я просто цього не розумію. Чисто в цьому і полягає симпатія. Якби рахунок був 2:2 або ми вигравали, було би 8 хвилин", – сказав Костишин.

Також фахівець заявив, що переглянув відео на планшеті та має підозру, що суперник забив гол із положення поза грою:

"Я ще не дивився гол у наші ворота, але те, що мені показав на планшеті помічник, це офсайд. Я ж не знаю, треба подивитися з телевізійних камер. Ви знаєте, лінії можуть намалювати як хочеш: криві, а можуть і не тільки криві, а ще й трикутні лінії. У нас малюють лінії як хочуть".

Зазначимо, що в наступному турі УПЛ Колос вдома прийматиме Оболонь, а Динамо зустрінеться з Буковиною. Матчі відбудуться 28 та 31 серпня відповідно.

До того в 1/32 фіналу Кубку України ковалівці зіграють із першоліговим клубом ЮКСА. Кияни розпочнуть свій шлях у цьому турнірі з 1/16 фіналу.