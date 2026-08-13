Динамо поступилося Карабаху та попрощалося з єврокубками в сезоні-2026/27

У четвер, 13 серпня, відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому Динамо на виїзді поступилося Карабаху.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Перший тайм пройшов за відчутної переваги Карабаха, якому вдалося швидко відкрити рахунок. Уже на 12-й хвилині після подачі Зубіра та невдалого удару Сілви Муаддіб першим зорієнтувався в центрі штрафного майданчика й відправив м'яч під поперечину воріт Суркіса.

Динамо намагалося відповідати контратаками та стандартними положеннями. Найкращу нагоду мав Матвій Пономаренко, однак не зміг завдати акцентованого удару з воротарського майданчика.

Кияни активно розпочали другу половину зустрічі. Володимир Бражко перехопив передачу захисника перед воротами Мартіна Зломіслича, проте не зміг переграти голкіпера. Ще один момент не використав Пономаренко.

"Біло-сині" все ж змогли відзначитися на 62-й хвилині: Дубінчак після передачі Герреро пробив у правий кут, але арбітр зафіксував офсайд.

Проте свій момент знову змогли використати господарі поля. Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у центр воротарського майданчика, де 26-річний український нападник Олексій Кащук переправив м'яч у сітку воріт Суркіса.

Кияни намагалися атакувати, проте не змогли реалізувати свої моменти. У підсумку Динамо за результатами двоматчевого протистояння поступилося з рахунком 1:2 та завершило виступ у єврокубках у сезоні-2026/27.

Ліга конференцій з футболу-2026/27

Кваліфікація, матч-відповідь, 3-й раунд

13 серпня

Карабах (Азербайджан) – Динамо Київ (Україна) 2:0 (1:0)

(перший матч 0:1)

Голи: 1:0 – 12 Муаддіб, 2:0 – 69 Кащук

Карабах: Зломислич – Сілва, Варконьї, Гусейнов, Джафаркулієв (Ланга, 72) – Педро, Янкович, Муаддіб (Гурбанли, 72), Каді (Сефас, 72), Зубір (Лобато, 81) – Кащук (Монтіель, 88).

Динамо: Суркіс – Сич, Біловар, Михавко, Дубінчак (Огундана, 79) – Бражко, Рубчинський (Буяльський, 83), Герреро (Тимчик, 73), Лонвейк (Шапаренко, 73), Редушко (Кабаєв, 73) – Пономаренко.

Попереджені: Гусейнов (62) – Дубінчак (29), Пономаренко (45+4).

Зазначимо, що раніше вже визначився суперник Карабаха у плейоф кваліфікації ЛК.

Напередодні повідомлялося, що Тарас Михавко перебуває у сфері інтересів Галатасарая.