Кривбас у меншості втримав нічию проти Лівого Берега в 3-му турі УПЛ

Криворізький Кривбас вдома зіграв внічию зі столичним Лівим Берегом у межах 3 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов за переваги криворізького клубу, який зміг відзначитись швидким голом. На 18-й хвилині Рівас отримав м'яч перед штрафним майданчиком та дальнім ударом поцілив у кут воріт.

Вихід команд на другу половину затримався на годину через повітряну тривогу.

У другому таймі захисник Кривбаса Боржес отримав другу жовту картку та на 60-й хвилині залишив свою команду в меншості. Лівий Берег зміг використати чисельну перевагу на 71-й хвилині, Сідней потужним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив Кемкіна.

Надалі кияни могли збільшити свою перевагу, проте надійно зіграв голкіпер Кривбаса. У підсумку гра завершилась внічию – 1:1.

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 15 серпня

Кривбас – Лівий Берег 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Рівас, 1:1 – 71 Сідней

Кривбас: 12. Олександр Кемкін, 2. Ян Юрчец, 4. Володимир Вілівальд (к), 3. Джиммі Мпанзу (15. Джозеф Джонс, 7), 16. Тьяго Боржес, 17. Рой Наві, 10. Джовані Герберт (6. Денис Підгурський, 83), 8. Ярослав Шевченко, 14. Ассан Сек (5. Анте Бекавац, 62), 7. Яксон Рівас, (22. Жуан Машаду, 84) 24. Володимир Мулик (20. Матвій Боднар, 83).

Лівий Берег: 12. Роман Жмурко, 2. Олег Соколов, 97. Андрій Якимів, 4. Валерій Бондаренко, 6. Сідней, 44. Євген Банада (к), 15. Вікентій Волошин (90. Бонсу, 80), 10. Андрадіна, 7. Дмитро Шастал (11. Ілля Квасниця, 66), 17. Назарій Воробчак, 9. Венделл (21. Назар Волошин, 80).

Попередження: Тьяго Боржес, 33. Олександр Кемкін, 67. Яксон Рівас, 80 – Дмитро Шастал, 19. Андрій Якимів, 45+5. Назарій Воробчак, 82.

Вилучення: Тьяго Боржес (60, друге попередження)

Нагадаємо, напередодні тур відкрили Епіцентр та Верес, які також зіграли внічию.