В’ячеслав Суркіс: Не сподівався так рано грати за Динамо

Голкіпер Динамо Київ В'ячеслав Суркіс поділився враженнями від перших матчів за основну команду столичного клубу.

Слова воротаря наводить пресслужба Динамо.

"Те, що я вихожу в старті у свої 20 років, дає впевненість у собі. Якщо б мені сказали пів року тому, що гратиму за першу команду... Звісно, мріяв про це, але не сподівався так рано. На жаль, вийшло за таких умов, що Руслан травмувався. Бажаємо його швидкого одужання.

Тяжка праця та шанс – ось, власне, й усе. Треба чекати цього шансу й використати його. Втім, це стосується не лише воротарів", – заявив голкіпер.