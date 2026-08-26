Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Оболонь оголосила про підписання ексхавбека Олександрії

Олександр Булава — 26 серпня 2026, 21:26
Оболонь оголосила про підписання ексхавбека Олександрії

Оболонь оголосила про підписання колишнього центрального півзахисника Олександрії Дениса Шостака.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 23-річним хавбеком не розголошуються. За "пивоварів" Шостак виступатиме під 50-м номером.

Нагадаємо, Олександрія припинила співпрацю із півзахисником на початку серпня за взаємною згодою сторін. Денис дебютував за команду 18 серпня 2023 року у виїзному матчі проти луганської Зорі (0:0).

Загалом у чемпіонатах УПЛ він провів 53 поєдинки, відзначившись двома забитими голами. Ще чотири матчі відіграв у Кубку України та два – у Лізі конференцій.

Раніше Оболонь підписала 25-річного українського півзахисника Артема Шулянського.

Оболонь Футбольні трансфери Шостак

Оболонь

Оболонь заявила на сезон колишнього хавбека Олександрії
Кудрівка та Оболонь розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ
Кудрівка – Оболонь: де та коли дивитися матч 3 туру УПЛ
Оболонь оголосила про підписання колишнього хавбека Олександрії
Оболонь втримала нічию у матчі з Буковиною у 2 турі УПЛ

Останні новини