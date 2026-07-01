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Вихованець Шахтаря став другим літнім новачком Оболоні

Сергій Шаховець — 1 липня 2026, 13:00
Вихованець Шахтаря став другим літнім новачком Оболоні
Дмитро Капінус
ФК Оболонь

Український захисник Дмитро Капінус наступний сезон проведе у київській Оболоні.

Про це повідомив офіційний сайт "пивоварів".

У столичній команді 23-річний захисник гратиме на правах оренди з ФК Харків. За "пивоварів" Дмитро виступатиме під номером 2.

"Нехай попереду буде багато вдалих матчів, красивих перемог і досягнутих цілей разом із командою!", – йдеться у повідомленні клубної пресслужби.

Дмитро Капінус є вихованцем черкаського Дніпра-80, а також академій харківського Металіста та донецького Шахтаря.

У складі "гірників" здобув досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА.

На дорослому рівні дебютував за Металіст 1925. У складі харків'ян зіграв 72 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Дмитро викликався до молодіжної U-21 та юнацької збірної України U-17, за які провів 1 та 3 матчі відповідно.

Раніше повідомлялося, що першим літнім новачком Оболоні став експівзахисник Олександрії Дмитро Мишньов.

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