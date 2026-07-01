Вихованець Шахтаря став другим літнім новачком Оболоні
Український захисник Дмитро Капінус наступний сезон проведе у київській Оболоні.
Про це повідомив офіційний сайт "пивоварів".
У столичній команді 23-річний захисник гратиме на правах оренди з ФК Харків. За "пивоварів" Дмитро виступатиме під номером 2.
"Нехай попереду буде багато вдалих матчів, красивих перемог і досягнутих цілей разом із командою!", – йдеться у повідомленні клубної пресслужби.
Дмитро Капінус є вихованцем черкаського Дніпра-80, а також академій харківського Металіста та донецького Шахтаря.
У складі "гірників" здобув досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА.
На дорослому рівні дебютував за Металіст 1925. У складі харків'ян зіграв 72 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.
Дмитро викликався до молодіжної U-21 та юнацької збірної України U-17, за які провів 1 та 3 матчі відповідно.
Раніше повідомлялося, що першим літнім новачком Оболоні став експівзахисник Олександрії Дмитро Мишньов.