Ми не Барселона чи Реал: Костишин – про нічию Колоса у матчі 4 туру УПЛ проти Оболоні

Наставник Колоса Руслан Костишин прокоментував невдалий старт команди в УПЛ, а також нульову нічию проти Оболоні в 4-му турі, наголосивши, що клуб відчуває серйозні кадрові втрати.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"У нас великі проблеми з початком сезону. Великі проблеми зі складом. Дуже різні взаємодії, які ми не награвали, можливо, на жодному тренуванні чи товариському матчі. Колос – це не Барселона чи Реал. Коли випадає 6 основних гравців – для нас це проблема.



У нас вийшов гравець, який жодного разу не грав у Прем'єр-лізі, правий захисник Олександр Савчук. Не хочу зараз жалітися, щоб не виглядало, що я виправдовуюсь, але Рапа, Едік, Еліас – вони не готові до чемпіонату.



Вони попропускали по місяцю. І ми вимушені випускати їх, бо коли вони форму наберуть, якщо цього не робити? Я задоволений ставленням і тим, що ми не дозволили багато створити супернику. Бувають такі початки, не завжди починаєш з трьох перемог", – зазначив він.