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Ми не Барселона чи Реал: Костишин – про нічию Колоса у матчі 4 туру УПЛ проти Оболоні

Олексій Мурзак — 28 серпня 2026, 22:36
Ми не Барселона чи Реал: Костишин – про нічию Колоса у матчі 4 туру УПЛ проти Оболоні
Руслан Костишин
ФК Колос

Наставник Колоса Руслан Костишин прокоментував невдалий старт команди в УПЛ, а також нульову нічию проти Оболоні в 4-му турі, наголосивши, що клуб відчуває серйозні кадрові втрати.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"У нас великі проблеми з початком сезону. Великі проблеми зі складом. Дуже різні взаємодії, які ми не награвали, можливо, на жодному тренуванні чи товариському матчі. Колос – це не Барселона чи Реал. Коли випадає 6 основних гравців – для нас це проблема.

У нас вийшов гравець, який жодного разу не грав у Прем'єр-лізі, правий захисник Олександр Савчук. Не хочу зараз жалітися, щоб не виглядало, що я виправдовуюсь, але Рапа, Едік, Еліас – вони не готові до чемпіонату.

Вони попропускали по місяцю. І ми вимушені випускати їх, бо коли вони форму наберуть, якщо цього не робити? Я задоволений ставленням і тим, що ми не дозволили багато створити супернику. Бувають такі початки, не завжди починаєш з трьох перемог", – зазначив він.

Колос набрав свій перший заліковий бал у новому сезоні, однак все ще посідає передостаннє місце (маючи матч у запасі). Водночас Оболонь набрала вже 3 очки і наразі йде 10-ю в турнірній таблиці першості.

Напередодні Колос на тривалий термін втратив грузинського хавбека Ніку Гагнідзе.

Колос Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Руслан Костишин

Колос

Колос зіграв унічию з Оболонню в 4 турі УПЛ
Колос на тривалий термін втратив основного хавбека
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