Розуміли, що буде важко грати в той футбол, який ми хочемо: Ольховий – про перемогу Динамо над Нивою

Голкіпер київського Динамо Ілля Ольховий розповів, що вони добре розуміли, наскільки складно буде грати на штучному газоні проти вінницької Ниви в 1/16 фіналу Кубку України з футболу-2026/27.

Про матч він висловився у коментарі кореспонденту "Чемпіона" Владиславу Дудці.

Команда Ігоря Костюка мінімально обіграла суперника 1:0 завдяки голу сенегальського захисника Аліу Тіаре на 50-й хвилині зустрічі. Ольховий зіграв на нуль.

"Не можу сказати, що була якась особлива підготовка до цього матчу. Зараз у нас такий стан… Ми готувалися до цього поля, розуміли, що буде важко грати в той футбол, який ми хочемо, десь поле буде нам заважати. Але все пройшло добре. У нас виходило грати, і ми зуміли перемогти", – відповів футболіст.

Також Ілля зізнався, як у перерві їх мотивував наставник після нервового першого тайму.

"Нас не треба мотивувати в таких моментах. Ми прекрасно розуміємо, що так не має бути. Ми маємо виходити в кожному моменті, віддаватися на 100% і не допускати таких ситуацій біля наших воріт, які були в першому таймі. В другому таймі ми вийшли більш зібраними, переломили гру, забили гол і довели матч до логічного завершення", – наголосив Ольховий.

Голкіпер київського клубу залишився задоволений не лише результатом матчу, а й атмосферою, яка панувала на невеличкому стадіоні у Вінниці.

"Це було вражаюче! Дуже приємно, коли люди приходять, підтримують нас, вболівають. Завжди приємніше грати при фанатах, і завжди раді всіх бачити!" – зазначив воротар "біло-синіх".

Також своїми емоціями після кубкового поєдинку поділилися головний тренер Динамо Ігор Костюк, півзахисник Олександр Піхальонок та наставник Ниви Юрій Ярошенко.

Нагадаємо, що 8-го та 9-го вересня також відбулася ціла низка зустрічей 1/16 фіналу Кубку України. Решта учасників наступного раунду визначиться у протистояннях, які заплановані на 16-17 вересня.

Натомість попереду у киян домашня гра 6-го туру УПЛ-2026/27 проти Епіцентра – 14 вересня о 15:30.