Тренер Ниви Вінниця: Перші 20 хвилин нам вдавалися дуже добре

Головний тренер вінницької Ниви Юрій Ярошенко поділився враженнями від матчу 1/16 фіналу Кубку України проти Динамо Київ (10 вересня).

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Для нашої команди це дуже гарний матч був. Я перед грою говорив, що нам цей суперник покаже наше майбутнє, те, що в нас може бути. Тому я дуже задоволений хлопцями. Дуже добре вони виконували, те, що ми планували. Дуже добре перші 20 хвилин у нас вдавалися. А потім все-таки індивідуальна майстерність, десь почали підсідати.

Для нас це дуже добрий матч, який ми дуже добре проаналізуємо. Головне – зробити правильні висновки на майбутнє. Я говорю хлопцям: "Забийте, знайдіть мяч у воротах суперника, щоб порадувати наших уболівальників". Але все одно трохи зворушили трибуни. Були гарні моменти, гідно завершили. Хотілося б далі пройти, але будемо чекати тепер наступного Кубка", – заявив тренер.