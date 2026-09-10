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Тренер Ниви Вінниця: Перші 20 хвилин нам вдавалися дуже добре

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 19:10
Тренер Ниви Вінниця: Перші 20 хвилин нам вдавалися дуже добре
Юрій Ярошенко
ФК Нива Вінниця

Головний тренер вінницької Ниви Юрій Ярошенко поділився враженнями від матчу 1/16 фіналу Кубку України проти Динамо Київ (10 вересня).

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Для нашої команди це дуже гарний матч був. Я перед грою говорив, що нам цей суперник покаже наше майбутнє, те, що в нас може бути. Тому я дуже задоволений хлопцями. Дуже добре вони виконували, те, що ми планували. Дуже добре перші 20 хвилин у нас вдавалися. А потім все-таки індивідуальна майстерність, десь почали підсідати.

Для нас це дуже добрий матч, який ми дуже добре проаналізуємо. Головне – зробити правильні висновки на майбутнє. Я говорю хлопцям: "Забийте, знайдіть мяч у воротах суперника, щоб порадувати наших уболівальників". Але все одно трохи зворушили трибуни. Були гарні моменти, гідно завершили. Хотілося б далі пройти, але будемо чекати тепер наступного Кубка", – заявив тренер.

Нагадаємо, вінницька Нива вдома програла Динамо Київ 0:1 у матчі 1/16 фіналу Кубку України-2026/27.

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