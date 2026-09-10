Так не можна виходити на гру: Піхальонок – про матч з Нивою у Кубку України

Капітан Динамо Олександр Піхальонок прокоментував перемогу над вінницькою Нивою (1:0) у матчі 1/16 фіналу Кубку України, розкритикувавши гру команди у першому таймі.

Про це футболіст розповів у коментарі кореспонденту "Чемпіона" Владиславу Дудці.

– Те, як ми грали перший тайм – так не можна виходити на гру. Добре, що нам не забили, Нива мала декілька небезпечних моментів. В перерві, як то кажуть, отримали прочухана, і вийшли на другий тайм зовсім іншою командою, з іншим настроєм.

– Як вам гралося на штучному покритті?

– Звісно, це дуже незвично. Давно не грав на такому полі.

– Ігор Костюк задоволений грою?

– Краще у нього запитайте.

– Був "розбір польотів"?

– Звісно, не без цього.

– Що скажете по атмосфері сьогодні?

– Все класно. У Вінниці сьогодні свято, багато людей прийшло подивитись матч, підтримати як нас, так і Ниву. Одне задоволення грати при таких глядачах.

Нагадаємо, перемогу Динамо приніс єдиний гол Аліу Тіаре на 50-й хвилині. 22-річний сенегальський центральний захисник замкнув подачу з кутового.