Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Костюк – про матч з Нивою: Якість газону не дозволила нам грати так, як ми хотіли

Олександр Булава — 10 вересня 2026, 19:17
Костюк – про матч з Нивою: Якість газону не дозволила нам грати так, як ми хотіли
Ігор Костюк
Динамо

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив перемогу над вінницькою Нивою в 1/8 фіналу Кубку України, звернувши увагу на проблеми з газоном на стадіоні у Вінниці.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ви бачили якість газону і як команда адаптувалася. Важко було звикнути до такого стану газону, до такого відскоку.

Гравці команди суперника добре розуміють, куди м'яч буде відскакувати. Поки ми адаптувалися, вони провели кілька атак, створили декілька моментів.

Потім ми взяли м'яч під свій контроль, створювали моменти, але в завершальній фазі там десь зажувався, там десь не добили, і моменти свої не забили.

Арбітр не поставив стовідсотковий пенальті в кінці тайму. Я вважаю, що там був стовідсотковий. Чому не поставив – не розумію. Але тиснули, забили свій м'яч, могли ще декілька забити", – заявив Костюк.

Підсумовуючи, тренер черговий раз завернув увагу на якість газону, до якої не могли підлаштуватися "біло-сині".

"Якість газону не дозволила нам грати так, як ми хотіли. Це основний момент. Ще раз наголошую на тому, що у кінці, там, де потрібна якість, не було можливості це зробити", – сказав Костюк.

Нагадаємо, перемогу Динамо приніс єдиний гол Аліу Тіаре на 50-й хвилині. 22-річний сенегальський центральний захисник замкнув подачу з кутового.

Динамо Київ

Ігор Костюк

Костюк має працювати до кінця сезону: Максимов – про посаду тренера в Динамо
Я вдячний гравцям, що вони змінюються: Костюк – про нульову нічию з ЛНЗ в 5-му турі УПЛ
Немає Динамо, все: Сабо – про поразку киян у матчі з Буковиною
Припустилися прикрих помилок: тренер Динамо – про поразку від Буковини
Костюк та гравці Динамо проігнорували флешінтерв'ю після матчу з Буковиною

Останні новини