Костюк – про матч з Нивою: Якість газону не дозволила нам грати так, як ми хотіли

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив перемогу над вінницькою Нивою в 1/8 фіналу Кубку України, звернувши увагу на проблеми з газоном на стадіоні у Вінниці.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ви бачили якість газону і як команда адаптувалася. Важко було звикнути до такого стану газону, до такого відскоку. Гравці команди суперника добре розуміють, куди м'яч буде відскакувати. Поки ми адаптувалися, вони провели кілька атак, створили декілька моментів. Потім ми взяли м'яч під свій контроль, створювали моменти, але в завершальній фазі там десь зажувався, там десь не добили, і моменти свої не забили. Арбітр не поставив стовідсотковий пенальті в кінці тайму. Я вважаю, що там був стовідсотковий. Чому не поставив – не розумію. Але тиснули, забили свій м'яч, могли ще декілька забити", – заявив Костюк.

Підсумовуючи, тренер черговий раз завернув увагу на якість газону, до якої не могли підлаштуватися "біло-сині".

"Якість газону не дозволила нам грати так, як ми хотіли. Це основний момент. Ще раз наголошую на тому, що у кінці, там, де потрібна якість, не було можливості це зробити", – сказав Костюк.

Нагадаємо, перемогу Динамо приніс єдиний гол Аліу Тіаре на 50-й хвилині. 22-річний сенегальський центральний захисник замкнув подачу з кутового.