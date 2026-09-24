Я просто за нього радий: Миколенко – про повернення Мудрика до футболу

Захисник збірної України Віталій Миколенко очікує, що Михайло Мудрик повернеться до національної команди сильнішим після травми та зможе допомогти "синьо-жовтим" уже під час наступного збору.

Його слова передає ВЗБІРНА.

"Погано те, що він отримав травму, але це наше футбольне життя, це частина нашої кар'єри, і в усіх бувають травми. Я впевнений, що він повернеться сильнішим і на наступному зборі зможе нам допомагати. Я просто за нього радий, що він повернувся. Він може насолоджуватися футболом із командою, а не тільки індивідуально", – сказав Миколенко.

Зазначимо, що Мудрик отримав травму на тренуванні Тоттенгема. Орієнтовною датою його повернення є кінець жовтня.

Михайло після скорочення дискваліфікації за допінг встиг провести лише один поєдинок. Він вийшов на заміну у грі проти Ноттінгема.

Нагадаємо, що під час нинішнього збору Україна проведе чотири матчі в Лізі націй. 24 вересня о 19:30 за київським часом Андреа Мальдера проведе пресконференцію перед грою проти Угорщини, де розповість останні новини з табору "синьо-жовтих".

Мудрик востаннє грав за збірну в листопаді 2024 року. Тоді наша національна команда переграла Албанію (2:1).