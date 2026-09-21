Стала відома орієнтовна дата повернення Мудрика після травми

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик може повернутися на поле наприкінці жовтня.

За інформацією Evening Standard, відновлення 25-річного футболіста після травми гомілковостопного суглоба триватиме приблизно шість-вісім тижнів.

Орієнтовною датою повернення українця називають 31 жовтня, коли Тоттенгем прийматиме Крістал Пелес у матчі чемпіонату Англії. Водночас точні терміни залежатимуть від перебігу реабілітації гравця.

Мудрик травмувався на тренуванні невдовзі після дебюту за Тоттенгем. Українець зіграв у матчі проти Ноттінгем Форест, який завершився з рахунком 0:0. Ця зустріч стала для нього першою офіційною грою з листопада 2024 року.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.