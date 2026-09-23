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Визначилися судді матчу Угорщина – Україна

Олег Дідух — 23 вересня 2026, 13:54
Визначилися судді матчу Угорщина – Україна
Джарред Джиллетт
Getty Images

Матч першого туру Ліги націй сезону-2026/27 між збірними Угорщини та України обслужить англійська бригада суддів на чолі з Джарредом Джіллеттом.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть асистенти Ніл Девіс і Нік Грінхелг. Четвертий арбітр – Роберт Джонс. Арбітр VAR – шотландець Ендрю Даллас, йому допомагатиме ще один представник Англії, Пітер Бенкс.

Матч першого туру Ліги націй сезону-2026/27 у групі В2 Україна – Угорщина відбудеться у п'ятницю, 25 вересня, початок – о 21:45 за київським часом. Після цього команди ще раз зустрінуться 5 жовтня у номінально домашньому для збірної України поєдинку. Він відбудеться в Трнаві (Словаччина). Також суперниками команд по групі В2 є збірні Грузії та Північної Ірландії.

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