Календар матчів збірної України у Лізі націй-2026/27

Українська асоціація футболу оголосила розклад матчів збірної України у рамках групового етапу Ліги націй сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

12 лютого визначились усі три суперники "синьо-жовтих" у групі 2 Дивізіону В. Команда Сергія Реброва зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Протистояння відбуватимуться із 25 вересня по 17 листопада (включно) 2026 року. Українська збірна розпочне груповий раунд виїзною грою проти Угорщини.

Перші два поєдинки підопічні Реброва проведуть на полі суперника. Натомість завершуватимуть етап "синьо-жовті" номінально домашнім матчем проти грузинів.

Розклад матчів України у Лізі націй-2026/27

25 вересня (21:45). Угорщина – Україна

28 вересня (19:00). Грузія – Україна

2 жовтня (21:45). Україна – Північна Ірландія

– Північна Ірландія 5 жовтня (21:45). Україна – Угорщина

– Угорщина 14 листопад (21:45). Північна Ірландія – Україна

17 листопада (21:45). Україна – Грузія

Відзначимо, що зустрічі плейоф заплановані на березень та червень 2027 року. Команди-переможниці груп Дивізіону В підіймуться у Дивізіон А. Натомість другі та треті збірні своїх груп Ліги В потраплять у стикові поєдинки. Команди, які фінішуть у своїх квартетах четвертими, вилетять у Дивізіон С.

У попередньому сезоні збірна України не пробилась до Дивізіону А через програні стикові матчі проти Бельгії (3:1 та 0:3).

Українські тренери Мирон Маркевич та Віталій Кварцяний оцінили перспективи українськї команди у Лізі націй.