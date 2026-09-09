Мудрик зазнав травми на тренуванні Тоттенгема та пропустить щонайменше вересневу міжнародну паузу

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик зазнав травми гомілкостопа під час тренування.

Про це повідомляє Football.London.

За інформацією джерела, футболіст не зможе допомогти команді щонайменше до завершення вересневої міжнародної паузи.

Зазначимо, що Михайло вже встиг дебютувати за Тоттенгем. Він вийшов на заміну в матчі проти Ноттінгема.

Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0. Після гри Роберто Де Дзербі заявив, що Мудрик ще не готовий до кінця фізично, проте вірить у його потенціал.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.